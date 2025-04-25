Ο Γεώργιος Ασλάν, ο μόνος χριστιανός βουλευτής στην Τουρκία με καταγωγή από την Ασσυρία, τόλμησε χθες να τιμήσει τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμένιων μέσα στο κοινοβούλιο, στην Άγκυρα, κάνοντας μάλιστα λόγο για «μια μαύρη κηλίδα στην ιστορία της Τουρκίας».

Δυτικές και Αρμενικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιασθέντων στο 1.500.000 αλλά η Τουρκία αρνείται τον όρο «Γενοκτονία» και αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από 600.000 ως 800.000.

Στην ομιλία του, ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) έκανε λόγο για τη δραματική μείωση του χριστιανικού πληθυσμού στη χώρα κατά τον τελευταίο αιώνα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Επίσης τόνιζε ότι η Τουρκία είναι αδύνατον να γίνει δημοκρατία, εάν δεν απαντηθεί το ερώτημα γιατί σε μια χώρα με πληθυσμό 86 εκατομμύρια οι χριστιανοί είναι μόλις 50.000.

«1915, μια μαύρη κηλίδα στην ιστορία της Τουρκίας. Θυμάμαι με σεβασμό τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και όλους τους άλλους λαούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων. Το 1915, ο πληθυσμός της Τουρκίας ήταν 13 εκατομμύρια, εκ των οποίων 3 εκατομμύρια ήταν χριστιανοί.

Σήμερα, ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι 86 εκατομμύρια. Και ο αριθμός των χριστιανών που ζουν στην Τουρκία είναι 50.000. Τώρα ζητώ από όλα τα πολιτικά κόμματα στο κοινοβούλιο να μου απαντήσουν. Το ίδιο ερώτημα έκανα και πέρσι, αλλά κανείς δεν ήθελε να απαντήσει. Το ερώτημά μου είναι: Γιατί ο πληθυσμός των χριστιανών είναι 50.000, ενώ ολόκληρος ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι 86 εκατομμύρια;

Μόνο μέσω της απάντησης σε αυτό το ερώτημα θα φτάσει η δημοκρατία στην Τουρκία. Διαφορετικά, είναι αδύνατον η Τουρκία να γίνει δημοκρατία», επισήμανε ο βουλευτής του DEM κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Πηγή: skai.gr

