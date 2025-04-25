Ένα από τα θέματα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλεγε προεκλογικά ότι θα επιλύσει αμέσως μόλις αναλάβει την εξουσία ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, η έντονη πίεση του Τραμπ προς την Ουκρανία και ο σεβασμός που δείχνει προς τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν εξαλείφουν κάθε επίμονη ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ειρηνικός μεσολαβητής, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Η προσπάθεια των ΗΠΑ για το τέλος τους πολέμου μαρτυρά ότι κλίνει σε μεγάλο βαθμό προς τις θέσεις της Ρωσίας, παρόλο που η Μόσχα είναι εκείνη που εισέβαλε στην Ουκρανία. Όμως ο Τραμπ αρνήθηκε βίαια την Πέμπτη ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, λέγοντας πως το μόνο του κίνητρο ήταν να τερματίσει έναν πόλεμο στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άμαχοι.

«Δεν έχω καμία πίστη σε κανέναν. Έχω πίστη στο να σώσω ζωές και θέλω να σώσω πολλές ζωές, πολλούς νέους - κυρίως νέους», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αλλά η μη ισορροπημένη φύση της ειρηνευτικής προσπάθειας των ΗΠΑ μπορεί να φανεί στη σκόπιμα ακαθόριστη γλώσσα του Τραμπ και στους περίεργους τρόπους με τους οποίους μιλάει για τον πόλεμο.

«Βλαντιμίρ, ΣΤΑΜΑΤΑ!»

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο. Δεν είναι απαραίτητα, και πολύ κακός συγχρονισμός. Βλαντιμίρ, ΣΤΑΜΑΤΑ!» έγραψε ο Τραμπ αμέσως μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και ακόμη 90 να τραυματιστούν.

«Ας ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία Ειρήνης!» συνέχισε στο μήνυμά του δείχνοντας όπως φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον για το πότε σημειώθηκαν οι επιθέσεις, παρά για τους αμάχους που σκοτώθηκαν, σχολιάζει το CNN στην ανάλυσή του.

«Δεν μου άρεσε η χθεσινή βραδιά. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, και βρισκόμαστε στη μέση της ειρήνης, και εκτοξεύτηκαν πύραυλοι, και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας εμφανώς παθητικό τόνο χωρίς να κατηγορεί ευθέως τον Πούτιν.

Κάποιος άλλος αμερικανός πρόεδρος μπορεί να είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, αλλά η απάντηση του Τραμπ ήταν συνεπής με τη μακρά πρακτική του να αρνείται να συνδέσει τα αποτελέσματα των επιθέσεων με τον ηγέτη που έδωσε την εντολή να συμβούν.

Όμως ο Τραμπ τα έβαλε αυτή την εβδομάδα και με τον Ουκρανό πρόεδρο αφού ο Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Στο Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ζελένσκι λέγοντας ότι «Δεν έχει τίποτα να καυχηθεί! Η κατάσταση για την Ουκρανία είναι τραγική — μπορεί να έχει Ειρήνη ή μπορεί να πολεμήσει για άλλα τρία χρόνια πριν χάσει ολόκληρη τη χώρα.»

«Όταν ο Ζελένσκι τολμάει να πει την αλήθεια, ο Τραμπ τον κατηγορεί πραγματικά», σχολιάζει ο Τζον Χέρμπστ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία στο CNN International. «Όταν ο Πούτιν δολοφονεί αμάχους με βαλλιστικούς πυραύλους, απλώς διορθώνεται ή τιμωρείται ελαφρώς".

Μεγάλη παραχώρηση της Ρωσίας;

Ο Τραμπ κράτησε μια αμυντική στάση την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε ποιες παραχωρήσεις είναι πρόθυμη να κάνει η Ρωσία, σε σύγκριση με τη συνεχή πίεση που ασκούσε στην Ουκρανία.

«Να σταματήσει τον πόλεμο, να σταματήσει, (ώστε) να μην πάρει ολόκληρη τη χώρα. Μια αρκετά μεγάλη παραχώρηση», είπε ο Τραμπ, ένα σχόλιο που δείχνει πόσο ολοκληρωμένα βλέπει ο Τραμπ τον πόλεμο μέσα από τον φακό του Πούτιν, σχολιάζει το CNN.

«Δεν πρόκειται για καμία παραχώρηση», είπε ο Oleksandr Merezhko, μέλος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, στο CNN. «Από τη δική μου οπτική τουλάχιστον, είναι απολύτως παράλογο να λέμε κάτι τέτοιο» επισήμανε.

Και παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επιμένει ότι είναι αρκετά σκληρός με τον Πούτιν τονίζοντας ότι ασκεί μεγάλη πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο, πηγές που γνωρίζουν τις ειρηνευτικές συζητήσεις είπαν στο CNN την Πέμπτη ότι ο Τραμπ είναι στην πραγματικότητα απογοητευμένος με την αποτυχία του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ανυπομονησία του δεν έχει προκαλέσει καμία προσπάθεια να εξαναγκάσει τη Ρωσία να αποδεχτεί εξαιρετικά γενναιόδωρους όρους, δίνοντας για παράδειγμα όπλα στην Ουκρανία ή επιβάλλοντας κυρώσεις σε έθνη που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Και η άνιση αυτή προσέγγισή του απειλεί να τιμωρήσει περαιτέρω το θύμα του πολέμου, καταλήξει στο σχόλιό του το CNN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.