Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία φαίνεται να επανεξετάζει τα σχέδια για την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία, εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων που σχετίζονται με μια τέτοια κίνηση, γράφουν οι Times.

Η παρουσία βρετανικών και ευρωπαϊκών χερσαίων δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος, με στόχο την προστασία βασικών υποδομών όπως πόλεις, λιμάνια και πυρηνικοί σταθμοί, θεωρείται πλέον υπερβολικά επικίνδυνη και πολιτικά ευαίσθητη.

Πρόκειται για μια στροφή στη στρατηγική υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τη Δύση να απομακρύνεται από την άμεση στρατιωτική παρουσία στο έδαφος και να επικεντρώνεται περισσότερο στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η νέα προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση και τον επανεξοπλισμό του ουκρανικού στρατού, καθώς και στην παροχή αεροναυτικής προστασίας, χωρίς τη φυσική παρουσία ξένων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.

Εντός αυτού του πλαισίου, Βρετανοί και Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές ενδέχεται να σταλούν στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τις περιοχές των συγκρούσεων. Αν και αυτή η κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμμεση στρατιωτική δέσμευση, οι εκπαιδευτές δεν θα έχουν ενεργό ρόλο στην πρώτη γραμμή, ούτε θα αναλάβουν την προστασία ευαίσθητων στρατιωτικών ή πολιτικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η αλλαγή στη στάση της Βρετανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της ενδέχεται να έχει ευρύτερες διπλωματικές προεκτάσεις. Η μείωση της στρατιωτικής πίεσης ίσως αποτελέσει μια ευκαιρία για τη Ρωσία να επανεξετάσει τις δικές της «κόκκινες γραμμές», ανοίγοντας τον δρόμο για την επίτευξη μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μια πηγή που συμμετείχε στις συζητήσεις της «συμμαχίας των προθύμων» δήλωσε σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής δύναμης δεκάδων χιλιάδων χερσαίων στρατευμάτων: «Οι κίνδυνοι είναι πολύ υψηλοί και οι δυνάμεις ανεπαρκείς για ένα τέτοιο έργο. Αυτή ήταν πάντα η σκέψη του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Γαλλία ήταν αυτή που ήθελε μια πιο δυναμική προσέγγιση».

Στο μεταξύ, Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι φέρονται να προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο Τραμπ να συμφωνήσει σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι το Σάββατο, μετά την κηδεία του Πάπα, σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθούν οι εντάσεις και να σημειωθεί κάποια πρόοδος.

Μια βρετανική διπλωματική πηγή δήλωσε στους Times ότι υπάρχει μια «προφανής ευκαιρία» για συζητήσεις μετά την κηδεία στη Ρώμη, δεδομένου του ποιοι θα παρευρεθούν εκεί. Υπάρχουν επίσης σχέδια για συνάντηση του Σερ Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο Μακρόν.



Πηγή: skai.gr

