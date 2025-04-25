Με την ανησυχία ζωγραφισμένη στα μάτια τους, οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής από όλον τον κόσμο, βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον για τις ετήσιες εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Για πολλούς αυτή ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουν, να χαράξουν στρατηγική, να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους και να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ήρθε σε πορεία σύγκρουσης με την Κίνα και μετά με όλον τον κόσμο, τώρα αρχίζει να πατάει απαλά φρένο δείχνοντας σημάδια οπισθοχώρησης.

Οι χώρες ανυπομονούν να μειώσει ο Τραμπ τους δασμούς του, αλλά κοιτάζουν επίσης η μία την άλλη, στοχαζόμενες το πώς μπορεί να είναι ο κόσμος στο μέλλον και εάν οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος μακροπρόθεσμος εταίρος.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup, Paschal Donohoe, μιλώντας στο Sky News είπε ότι η Ιρλανδία μια οικονομία με ιδιαίτερα προσανατολισμό στις ΗΠΑ, διαφοροποιείται.

Ο ίδιος δήλωσε «πιο αισιόδοξος από ορισμένους» ότι ένα υψηλό επίπεδο εμπορικής ολοκλήρωσης θα επικρατήσει στο μέλλον.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό ότι η δομή αυτής της παγκοσμιοποίησης θα μπορούσε να αρχίσει να αλλάζει», είπε.

Αυτή η μεταβαλλόμενη δομή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απόρριψη του μοντέλου της Κίνας. Από την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, η Κίνα διοχετεύει φθηνά αγαθά στην παγκόσμια οικονομία, κερδίζοντας πολύ περισσότερα από όσα καταναλώνει στο εσωτερικό. Οι φτωχές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση στην ανάπτυξη, αλλά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε στο περιθώριο του ΔΝΤ την Τετάρτη ότι είναι «παράλογο» για πολυμερείς θεσμούς να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την Κίνα σαν μια αναπτυσσόμενη οικονομία.

Πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν αναγνωρίσει ότι τα παράπονα του Τραμπ είναι εύλογα. Πιστεύουν ότι η προσέγγισή του είναι λάθος, αλλά σε συνεντεύξεις μιλούν τώρα για τις αρνητικές συνέπειες των εμπορικών ανισορροπιών και της παγκοσμιοποίησης - τον αντίκτυπο στις κοινότητες και την υποτιμολόγηση των μισθών.

Μιλώντας στο Sky News, η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς υποστήριξε ότι ενεργεί για το «εθνικό συμφέρον», αλλά αναζητά επίσης κοινό έδαφος με τους Αμερικανούς, καθώς επιδιώκει μια συμφωνία που εξασφαλίζει μείωση των δασμών.

Μιλώντας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, επανέλαβε τις κοινές της ανησυχίες: «Κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις ανισορροπίες στο εμπόριο στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την Κίνα που έχει μεγάλα, επίμονα εμπορικά πλεονάσματα με χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, έκανε λόγο για διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών και «ανησυχίες για την άνιση κατανομή των κερδών από την οικονομική ολοκλήρωση, τον αντίκτυπό της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις παγκόσμιες ανισορροπίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους και ο κόσμος φαίνεται να σκέφτεται διαφορετικά τώρα τόσο για την Κίνα όσο και για τις ΗΠΑ αλλά και για τις αγορές.

Οι ΗΠΑ παρά τους σκληρούς δασμούς που επέβαλλε τώρα φαίνεται να έχει μαλακώσει και υποστηρίζει ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά στην Κίνα. Ωστόσο, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι επενδυτές συνήθως στρέφονται στα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ - το δημόσιο χρέος και το δολάριο - σε περιόδους αναταραχής, αλλά η δήλωση του Τραμπ έχει κάνει τους επενδυτές να κάνουν το αντίθετο κάτι που μαρτυρά ότι ο κόσμος χάνει σταδιακά την πίστη του στο απόλυτο ασφαλές καταφύγιο των ΗΠΑ.

