Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και θρύλος του μπάσκετ της Βόρειας Καρολίνας, Έρικ Μόντρος (Eric Montross) πέθανε σε ηλικία 51 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

With heavy hearts we bring you this update from the family of Eric Montross.



Rest in peace Big E.



🔗: https://t.co/EgOjPTSh2B pic.twitter.com/V3TgxZDWPm December 18, 2023

Η είδηση του θανάτου του σήμερα, εννέα μήνες μετά την πρώτη αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, σκόρπισε θλίψη στους φιλάθλους της Αμερικής.

RIP Eric Montross. One of my heroes growing up!!! Prayers to His Family ! pic.twitter.com/y31xvTW8ZJ — J Mo (@MoHead1980) December 18, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.