Πέθανε σε ηλικία 51 ετών γνωστός πρώην παίκτης του ΝΒΑ 

Ο Έρικ Μόντρος - θρύλος του μπάσκετ της Βόρειας Καρολίνας - έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο

Έρικ Μόντρος (Eric Montross)

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και θρύλος του μπάσκετ της Βόρειας Καρολίνας, Έρικ Μόντρος (Eric Montross) πέθανε σε ηλικία 51 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του σήμερα, εννέα μήνες μετά την πρώτη αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, σκόρπισε θλίψη στους φιλάθλους της Αμερικής. 

TAGS: NBA
