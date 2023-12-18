Η δέκατη επέτειος από το σοβαρό ατύχημα στο σκι στο Μεριμπέλ, που άλλαξε για πάντα τη ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ (Michael Schumacher), πλησιάζει (29/12). Δέκα χρόνια μετά, με σχεδόν απόλυτη σιωπή και ελάχιστη επίσημη πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του - ο Βίλι Βέμπερ δήλωσε ότι πια δεν έχει ελπίδες για τον Μίκαελ.

Ο Βέμπερ ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τον »Σούμι» να φτάσει στη Formula 1 και που έγινε μάνατζέρ του. Τα προγούμενα χρόνια ενημέρωνε για την κατάσταση του θρυλικού επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά σιγά σιγά απομακρύνθηκε.

Τωρα, όπως ο ίδιος παραδέχεται, η Κορίνα, η σύζυγος του Σουμάχερ, δεν του επιτρέπει να επισκεφτεί τον πρώην μαθητή του. Ωστόσο, ο Βέμπερ εξακολουθεί να γνωρίζει πολλά θέματα που σχετίζονται με τον πρώην Γερμανό πιλότο:

«Δυστυχώς, όταν σκέφτομαι τον Μάικλ τώρα, δεν έχω καμία ελπίδα να τον ξαναδώ», είπε κατηγορηματικά στην «Express». «Δεν υπάρχουν θετικά νέα μετά από δέκα χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Βέμπερ εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του φίλο του επτά φορές πρωταθλητή, αλλά είναι πληγωμένος με τον εαυτό του που δεν πήγε στη Γκρενόμπλ στο νοσοκομείο όπου εισήχθη μετά το περιστατικό του στη Γαλλία: «Φυσικά, λυπάμαι πολύ και κατηγορώ τον εαυτό μου για αυτό. Θα έπρεπε να επισκεφτώ τον Μίκαελ στο νοσοκομείο. Το ατύχημα του είχε πολύ ισχυρό αντίκτυπο πάνω μου, μπορείτε να φανταστείτε. Φυσικά, επίσης το γεγονός ότι η Κορίνα δεν θα μου επέτρεπε άλλη επαφή. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να απελευθερωθώ από τον Μάικλ, να χωριστώ», εξομολογήθηκε.

«Ακόμα και τρία ή τέσσερα χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι που με αναγνώρισαν εξακολουθούσαν να με ρωτούν: «Είσαι ο πρώην μάνατζερ του Σουμάχερ. Πώς είναι ο Μίκαελ;»

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Βέμπερ έγραψε ακόμη και ένα βιβλίο με τις εμπειρίες του, με τίτλο «Βενζίνη στο αίμα».

Σε αυτό λέει πώς διαχειριζόταν τις υποθέσεις του Γερμανού. Για το λόγο αυτό, είναι πλέον επικριτικός για όσα βίωσε με τον Μικ, τον γιο του Μίκαελ. «Πιστεύω ότι ο Μάικλ ήθελε πολύ να τον πάρει στη Formula 1 και να τον διαχειριστεί με τον τρόπο που τον διαχειριζόμουν εγώ.»

