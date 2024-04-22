Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο επί χρόνια βασικός παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και σημαντικών ειδικών προγραμμάτων του BBC, Χιου Έντουαρντς παραιτήθηκε από τον οργανισμό εννέα μήνες μετά από την εμπλοκή του ονόματός του σε σκάνδαλο με άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του BBC, «μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, ο Χιου εξήγησε πως η απόφασή του ελήφθη στη βάση ιατρικών συμβουλών».

Ο οργανισμός πρόσθεσε πως αποδέχεται την παραίτηση καθώς θα επιτρέψει σε όλες τις πλευρές «να προχωρήσουν προς τα εμπρός» και ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο.

Ο 62χρονος Ουαλός δημοσιογράφος, που είχε χαρακτηριστεί ως «το πρόσωπο του BBC», κατηγορήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο πως είχε πληρώσει ένα 17χρονο άτομο χιλιάδες λίρες για να του στέλνει άσεμνες φωτογραφίες του επί τρία χρόνια, αρχής γενομένης το 2020.

Τον Φεβρουάριο η διεύθυνση του BBC απολογήθηκε στην οικογένεια του ατόμου αυτού για τον χειρισμό της υπόθεσης, καθώς όπως έγινε παραδεκτό η καταγγελία των γονέων δεν ερευνήθηκε επαρκώς από τον οργανισμό για ένα διάστημα πολλών εβδομάδων.

Μετά από την αποκάλυψη του ονόματός του και παρά την απόφαση της αστυνομίας πως δεν στοιχειοθετείται εγκληματική πράξη, ο Χιου Έντουαρντς νοσηλεύθηκε με ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.