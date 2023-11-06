Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα ότι η εταιρεία του, η Trump Organization, δεν παρείχε ακριβείς εκτιμήσεις για πολλά από τα ακίνητα ιδιοκτησίας της, στη μακροσκελή, επιθετική κατάθεσή του στη δίκη του για απάτη στη Νέα Υόρκη.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η εταιρεία υποτίμησε την αξία της περιουσίας του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, καθώς και εκείνη του γηπέδου γκολφ Ντόραλ ενώ υπερτίμησε την αξία του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων. Προσπάθησε όμως να υποβαθμίσει τη σημασία αυτών των εκτιμήσεων, για τις οποίες οι εισαγγελικές αρχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης λένε ότι έγιναν σκόπιμα ώστε να επιτύχει καλύτερους δανειακούς όρους και ασφάλιστρα.

«Δεν ήταν σημαντικό. Το κάνατε σημαντικό, αλλά δεν ήταν», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος σε αυτές τις εκτιμήσεις.

Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον έχει ήδη κρίνει ότι οι εκτιμήσεις αυτές ήταν δόλιες. Οι εισαγγελείς της Πολιτείας υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις παραπλάνησαν τους δανειστές και τους ασφαλιστές με αποτέλεσμα να κερδίσει η εταιρεία 100 εκατομμύρια δολάρια και να διογκώσει τον πλούτο του κατά 2 δισεκ. δολάρια.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη χαρακτηρίσει «κυνήγι μαγισσών» την υπόθεση και κατηγορεί τη γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς ότι είναι πολιτικά υποκινούμενη εναντίον του. Επανέλαβε αυτές τις κατηγορίες από το βήμα του μάρτυρα, λέγοντας ότι οι δικαστικές αρχές στράφηκαν αδικαιολόγητα κατά των επιχειρήσεών του αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Είμαι βέβαιος ότι ο δικαστής θα με καταδικάσει επειδή πάντα με καταδικάζει» είπε, για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Αυτή είναι μια πολύ άδικη δίκη».

Ο Ένγκορον τον επέπληξε δριμύτατα, απειλώντας να διακόψει την κατάθεσή του. «Κύριε Κιζ, μπορείτε να ελέγξετε τον πελάτη σας; Εδώ δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Εδώ είναι δικαστήριο», είπε απευθυνόμενος στον δικηγόρο του Τραμπ.

Η εισαγγελέας Τζέιμς απέρριψε τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της. «Στο τέλος, το μόνο που μετράει είναι τα γεγονότα και οι αριθμοί. Οι αριθμοί, φίλοι μου, δεν λένε ψέματα», σχολίασε έξω από το δικαστήριο, προτού να ξεκινήσει η κατάθεση του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ δεν κινδυνεύει με φυλάκιση εφόσον κριθεί ένοχος, όμως μπορεί να του επιβληθεί βαρύ πρόστιμο ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων αλλά και να απαγορευτεί στον ίδιο και τους δύο μεγαλύτερους γιους του να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

