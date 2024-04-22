Την ανάγκη να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ισραήλ μετά την «άνευ προηγουμένου» επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από τις αρχές του Ισραήλ και τους διεθνείς συμμάχους του.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι αυτή η απαράδεκτη επίθεση δημιουργεί τον κίνδυνο μίας γενικότερης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών και υπογράμμισε την ανάγκη να επιδείξουν όλες οι πλευρές αυτοσυγκράτηση. Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία επιθυμεί να εργαστεί με τους συμμάχους της ούτως ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη παροχής άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του για μία άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Επίσης, επανέλαβε εκ νέου την αντίθεσή του σε οποιασδήποτε μορφής επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα η οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές καταστάσεις. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι εποικισμοί συνιστούν παραβίαση του διεθνούς Δικαίου και ότι η μόνη ειρηνική λύση που μπορεί να υπάρξει είναι η δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

