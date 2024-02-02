Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας με τον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Τουρκία, μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία, ωστόσο τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το RIA, ότι η Τουρκία δέχεται πρωτοφανή πίεση από τους «Αγγλοσάξονες» για τις σχέσεις της με την Ρωσία, αλλά η Αγκυρα «προστατεύει την ανεξαρτησία της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.