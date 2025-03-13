Διακινητής ναρκωτικών καταζητούμενος στη Γουατεμάλα συλλαμβάνεται στο Μεξικό

Διακινητής ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στη Γουατεμάλα, συνελήφθη στο Μεξικό και μετήχθη στη χώρα του εν αναμονή έκδοσής του στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τετάρτη.

Ο Άλερ Βαλδομέρο Σαμαγιόα φέρεται να είναι επικεφαλής του καρτέλ Los Huistas, το οποίο διακινούσε κοκαΐνη από τη νότια Αμερική, τη μετέφερε και την παρέδιδε σε μεξικανικά καρτέλ, εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Γουατεμάλας Φρανσίσκο Χιμένες.

Η σύλληψή του ανακοινώθηκε καθώς το Μεξικό και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής πιέζονται από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φρενάρουν τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ύποπτος, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Τσιτσάρα», συνελήφθη στη μεξικανική επικράτεια στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας των αρχών της Γουατεμάλας, των ΗΠΑ και του Μεξικού, τόνισε ο κ. Χιμένες.

Μετήχθη στη φυλακή δικαστηρίου της πόλης της Γουατεμάλας εν αναμονή των διαδικασιών έκδοσης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Γουατεμάλα χαιρέτισε μέσω X τη σύλληψη αυτή, βλέποντας «μεγάλη πρόοδο στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών» και προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η «ταχεία έκδοσή του στις ΗΠΑ».

Ο κ. Σαμαγιόα, 58 ετών, δήλωσε σε δημοσιογράφους από το κελί του ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

