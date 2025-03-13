Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την πρόθεσή της να αμβλύνει τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Συρίας και να ονομάσει πρεσβευτή στη Δαμασκό, καθώς η προσωρινή κυβέρνηση ζητεί διεθνή στήριξη.

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει μια πολιτική μετάβαση ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς υπό την ηγεσία της Συρίας», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Καναδά για τη Συρία Ομάρ Αλγάβρα, προσθέτοντας πως η καναδική κυβέρνηση θέλει να αποφευχθεί η χώρα «να βυθιστεί στο χάος και στην αστάθεια».

