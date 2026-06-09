Ανασχηματισμός «ήρεμων νερών» σε κυβέρνηση και Κοινοβουλευτική Ομάδα

Της Δώρας Αντωνίου

Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκαν χθες οι αλλαγές στην κυβέρνηση, οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη, μετά από την επίσημη ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Ν.Δ.. Αυτό που βάρυνε στην απόφαση του πρωθυπουργού να ανακοινώσει άμεσα τις αλλαγές ήταν το γεγονός ότι ήδη είχε συμπληρωθεί χθες ένα τριήμερο με τα σενάρια για τον επικείμενο ανασχηματισμό να αποτελούν το κυρίαρχο πολιτικό θέμα και τις εκτιμήσεις να δίνουν και να παίρνουν. Τόσο για τα πρόσωπα που ήταν πιθανό να μπουν στην κυβέρνηση όσο και για το εύρος των πιθανολογούμενων αλλαγών. Αν και από την πρώτη στιγμή από το Μέγαρο Μαξίμου μίλαγαν για «σημειακές αλλαγές», αυτό δεν εμπόδισε τα σενάρια να φουντώσουν.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να ανακοινώσει τις αποφάσεις του χθες για να μην συνεχίσει το θέμα να κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα και για να μην προκληθεί αναταραχή στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξαιτίας των σεναρίων για ευρύτερες αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την άποψη ότι δεν είναι οπαδός των μεγάλων αλλαγών στις κυβερνήσεις του. Περιορίστηκε στα απολύτως αναγκαία για να καλυφθούν τα κενά που προέκυψαν από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα και από την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

Με τον τρόπο αυτό υπηρετούνται ταυτόχρονα δύο στόχοι: ο πρώτος έχει να κάνει με την αποφυγή κλίματος δυσαρέσκειας μεταξύ υπουργών και βουλευτών, το οποίο νομοτελειακά θα προέκυπτε αν γινόταν ευρύτερος ανασχηματισμός. Από τη μια οι βουλευτές που αναμένουν να αξιοποιηθούν είναι περισσότεροι από τις θέσεις, οπότε θα προέκυπταν πικρίες, όπως και από κυβερνητικά στελέχη που θα μετακινούνταν ή θα έμεναν εκτός κυβέρνησης σε περίπτωση ευρύτερων αλλαγών.

Ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με την επίμονη φημολογία για πιθανές πρόωρες εκλογές. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες, όπως έχει καταστεί σαφές σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα προγράμματα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένας ευρύς ανασχηματισμός θα απειλούσε να ανατρέψει αυτό τον σχεδιασμό, καθώς θα απαιτείτο μια περίοδος προσαρμογής.

Αυτό που τελικά περιόρισε τόσο πολύ τις αλλαγές είναι ότι δεν αποφασίστηκε, τελικά, η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο υπουργείο Μεταφορών. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρείται πολύ επιτυχημένος στη θέση του, ενώ κατά δεύτερον, κάποιες συζητήσεις που έγιναν δεν απέδωσαν, όσον αφορά την εύρεση κατάλληλης διάδοχης λύσης.

Στις επιλογές που έγιναν αξιολογούνται ως σημαντικά δύο στοιχεία: κατά πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένα εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος μεταξύ των νέων κυβερνητικών στελεχών. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί είναι ένα πάγιο σημείο διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως και με διάφορες αφορμές. Το δεύτερο είναι ότι επελέγησαν νεότερης ηλικίας στελέχη ώστε να φανεί ότι η κυβερνητική παράταξη διαθέτει μια νέα γενιά ικανών στελεχών, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης, ιδιαίτερα ενόψει εκλογών, να προσεγγίσει τα πιο μικρής ηλικίας ακροατήρια.

Πηγή: skai.gr

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