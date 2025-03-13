Οι αρχές των ΗΠΑ μετέφεραν από την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γκουαντάναμο, στο έδαφος της Κούβας, 40 μετανάστες, τους τελευταίους που κρατούνταν ακόμη εκεί κατ’ αυτές, στην πολιτεία Λουιζιάνα, δήλωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι και οι 40 (μετανάστες) μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Λουιζιάνα» προχθές Τρίτη, είπε ο αξιωματούχος — χωρίς να εξηγήσει γιατί μεταφέρθηκαν και αν ή πού κρατούνται στη νοτιοανατολική πολιτεία αυτή.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εξαπολύσει ευρεία αντιμεταναστευτική επίθεση, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο σχέδιο-σοκ για την κατασκευή γιγαντιαίου κέντρου κράτησης χωρητικότητας 30.000 μεταναστών στο Γκουαντάναμο, αμερικανική στρατιωτική βάση στο κουβανικό έδαφος.

Το κέντρο κράτησης, που υπάρχει ήδη, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θέλει να επεκταθεί, είναι χωριστό από τη διαβόητη στρατιωτική φυλακή η οποία είχε ανοίξει μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και στην οποία παραμένουν έγκλειστοι δεκαπέντε ύποπτοι για τρομοκρατία.

Ως τώρα είχαν οδηγηθεί και κρατηθεί εκεί προσωρινά πάνω από 200 μετανάστες.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου, η κυβέρνησή του προχωρά συχνά σε απελάσεις, σκηνοθετημένες και με μεγάλη προβολή από φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης, μεταναστών χωρίς χαρτιά, ιδίως με στρατιωτικές πτήσεις, ορισμένοι από τους οποίους στάλθηκαν στο Γκουαντάναμο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Ρεπουμπλικάνος δεν έπαυε να κατηγορεί τους μετανάστες πως είναι «εγκληματίες» που «δηλητηριάζουν το αίμα» των ΗΠΑ και να υπόσχεται «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία» της χώρας.

