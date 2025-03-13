Λογαριασμός
Ζελένσκι: Βασικός παράγοντας η ικανότητα των εταίρων μας για να μην μας εξαπατήσει η Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε μήνυμά του, δηλώνει αποφασισμένος να συνεργαστεί με τους συμμάχους της Ουκρανίας για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης

Ζελένσκι

«Ο βασικός παράγοντας είναι η ικανότητα των εταίρων μας να διασφαλίσουν την ετοιμότητα της Ρωσίας να μην εξαπατήσει αλλά να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. σε μήνυμά του, μέσω Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος καλεί της Ευρωπαϊκές δυνάμεις να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο, παρόλο που αυτή τη στιγμή τα ρωσικά χτυπήματα δεν έχουν σταματήσει.

Δηλώνει επίσης έτοιμος να προχωρήσει προς την ειρήνη και να πάρει εγγυήσεις για την ελευθερία του Ουκρανικού λαού.

Ολοκληρώνοντας ο Ζελένσκι επισημαίνει ότι περιμένει την έκθεση από την ουκρανική αντιπροσωπεία που εργάστηκε στη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει τον αγώνα του στο διπλωματικό'ο μέτωπο για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει:

Πρέπει να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, προς τις εγγυήσεις ασφάλειας και πρέπει να απελευθερώσουμε τον λαό μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα με τους συμμάχους μας.

Ο βασικός παράγοντας είναι η ικανότητα των εταίρων μας να διασφαλίσουν την ετοιμότητα της Ρωσίας να μην εξαπατήσει αλλά να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, τα ρωσικά χτυπήματα δεν έχουν σταματήσει.

Περίπου εκατό drones «Shahed» επιτίθενται στην Ουκρανία κάθε βράδυ. Οι βομβαρδισμοί είναι τακτικοί. Ορισμένες από τις μη στρατιωτικές μας υποδομές και λιμάνια έχουν πληγεί, δυστυχώς, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

Συνεχίζουμε το έργο μας στο διπλωματικό μέτωπο για να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθούν γρήγορα όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία, για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Περιμένω μια έκθεση από την ουκρανική αντιπροσωπεία που εργάστηκε στη Σαουδική Αραβία και ετοιμάζουμε νέα καθήκοντα για τη διπλωματία μας.

