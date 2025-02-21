Μεξικό: Σύλληψη στελέχους του καρτέλ Σιναλόα

Ο μεξικανικός στρατός συνέλαβε στέλεχος υπεύθυνο για την ασφάλεια των «Τσαπίτος», μιας από τις φράξιες του καρτέλ Σιναλόα, που αυτή την εβδομάδα χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες που καταφέρθηκε στη φράξια των γιων του βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος καταδικάστηκε το 2019 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ, όπου παραμένει έγκλειστος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Το πρόσωπο που συνελήφθη, γνωστό με το προσωνύμιο «200», «ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια του επικεφαλής αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και συντόνιζε τις αγορές όπλων και πυρομαχικών για τη φράξια ‘Λος Τσαπίτος’», ανέφερε μέσω X ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονίες, εκβιάσεις και επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο πλαίσιο του κύματος βίας που σαρώνει τους τελευταίους μήνες την πολιτεία Σιναλόα, πρόσθεσε ο κ. Γκαρσία Χάρφους.

Προχθές Τετάρτη το βράδυ, τα υπουργεία Ασφάλειας και Άμυνας ανακοίνωσαν τη σύλληψη άλλου στελέχους του καρτέλ, αρμόδιου για τον εφοδιασμό και τα οικονομικά της συμμορίας, καταζητούμενου από αμερικανικό δικαστήριο.

Και οι δυο συλλήψεις έγιναν στην Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής του βορειοδυτικού Μεξικού, όπου αναφέρονται εντατικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία 24ωρα.

Στην Κουλιακάν και στον δήμο Κοσαλά, οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν 20 εργαστήρια παραγωγής ναρκωτικών την Τρίτη και προχθές Τετάρτη.

«Διάφορα εργαλεία για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών» εντοπίστηκαν στα μυστικά εργαστήρια, γνωστοποίησαν οι αρχές στη Σιναλόα.

Παράλληλα, στον νότιο Ειρηνικό, ανοικτά από την πολιτεία Οαχάκα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 1,9 τόνων κοκαΐνης που μετέφεραν δυο πλεούμενα.

Τρεις αλλοδαποί «συνελήφθησαν», ανέφερε ο κ. Γκαρσία Χάρφους μέσω X, δίχως να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις περί συλλήψεων μελών καρτέλ των ναρκωτικών και κατασχέσεων ποσοτήτων ουσιών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών 25% στα μεξικανικά προϊόντα.

Το Μεξικό ζητεί από την πλευρά του οι ΗΠΑ να σταματήσουν τη ροή όπλων προς τα μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο κ. Τραμπ ανέβαλε την επιβολή των τελωνειακών δασμών ως τις αρχές Μαρτίου έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με την ομόλογό του Κλαούδια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της οποίας η αρχηγός του μεξικανικού κράτους συμφώνησε να αναπτύξει 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς στην περιοχή των συνόρων με τις ΗΠΑ.

