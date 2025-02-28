Το Μεξικό παρέδωσε την Πέμπτη σημαντικές προσωπικότητες του εγκληματικού υπόκοσμου της χώρας στις αρχές των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας αιφνιδιαστικής έκδοσης 29 φυλακισμένων καταδίκων ή άλλων κατηγορουμένων που εμπλέκονται σε υποθέσεις βίαιας και καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, μερικοί είναι ηλικιωμένοι ηγέτες συμμοριών που διοικούσαν διεθνή κυκλώματα διακίνησης πριν από δεκαετίες που επικεντρώνονταν στην κοκαΐνη και την ηρωίνη. Άλλοι είναι πολύ νεότεροι ηγέτες που ασχολούνται με τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων θανατηφόρου φαιντανύλης στις ΗΠΑ, πιο πρόσφατα.

Οι μεξικανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι αξιωματούχοι παρέδωσαν 29 άτομα στις ΗΠΑ, μετά τις συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει γενικούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα, οι οποίοι όπως είπε την Πέμπτη θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Μαρτίου.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Πάμελα Μπόντι, σε γραπτή δήλωση, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει υπό κράτηση τους 29 κατηγορούμενους.

Οι «29»

Τουλάχιστον δύο από τους κατηγορούμενους - συμπεριλαμβανομένου του Rafael Caro Quintero, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταξύ των υπευθύνων για τη δολοφονία ενός πράκτορα κατά των ναρκωτικών των ΗΠΑ το 1985 - θα οδηγηθούν την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Παραδόθηκαν επίσης νεότεροι κατηφορούμενοι, όπως ο Antonio Oseguera Cervantes - ο αδερφός του πιο καταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών του Μεξικού, Nemesio Oseguera Cervantes, ο οποίος ηγείται του ισχυρού καρτέλ Νέας Γενιάς Jalisco.

Οι αρχές των ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη του Nemesio, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Οι αμερικανικές αρχές λένε ότι η CJNG είναι μία από τις δύο μεγάλες μεξικανικές συμμορίες ναρκωτικών, μαζί με το διαβόητο καρτέλ Sinaloa, υπεύθυνο για την ώθηση της φαιντανύλης στους δρόμους των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του καρτέλ Sinaloa με επικεφαλής τους γιους του, ήταν επίσης μεταξύ αυτών που παραδόθηκαν.

Η μαζική έκδοσή τους σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι διακινητές στάλθηκαν σε οκτώ προορισμούς σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φοίνιξ, του Σικάγο, του Χιούστον και της Ουάσιγκτον, είπε το Μεξικό.

Μεταξύ 2019 και 2023, το Μεξικό εξέδιδε κατά μέσο όρο περίπου 65 καταζητούμενους υπόπτους ετησίως στη βόρεια γείτονά του, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Καρτέλ Sinaloa του Μεξικού

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Ο Caro Quintero στάλθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 72χρονος συνίδρυσε το Καρτέλ Γκουανταλαχάρα, κάποτε μια από τις πιο ισχυρές ομάδες ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής. Πέρασε 28 χρόνια στη φυλακή για τη βάναυση δολοφονία και τα βασανιστήρια του πρώην πράκτορα της DEA Enrique "Kiki" Camarena, μια από τις πιο διαβόητες δολοφονίες ανάμεσα στους αιματηρούς «πολέμους» ναρκωτικών του Μεξικού.

Η έκδοσή του περνάει το μήνυμα «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, αν βλάψετε ή σκοτώσετε έναν από τους πράκτορες μας», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ που ενημερώθηκε για την επιχείρηση.

Ο Caro Quintero έχει αρνηθεί προηγουμένως την ανάμειξή του στη δολοφονία της Camarena. Αφέθηκε ελεύθερος το 2013 για τεχνικά ζητήματα από έναν Μεξικανό δικαστή και επέστρεψε στην παράνομη διακίνηση προτού συλληφθεί ξανά από τις μεξικανικές αρχές το 2022.

«Σειρά συντονισμένων ενεργειών»

Αξιωματούχοι του Μεξικού και των ΗΠΑ αρμόδιοι για ζητήματα ασφαλείας συμφώνησαν χθες Πέμπτη στην Ουάσιγκτον να προχωρήσουν σε «σειρά συντονισμένων ενεργειών» για την καταπολέμηση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών που ρέουν προς τη μια και την άλλη πλευρά των συνόρων.

Σκοπός είναι να «μειωθούν οι θάνατοι και στις δυο χώρες εξαιτίας της χρήσης παράνομης φαιντανύλης» στις ΗΠΑ και «της χρήσης πυροβόλων όπλων που διακινούνται παράνομα» προς το Μεξικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Οι αντιπρόσωποι των δυο χωρών «συμφώνησαν μια σειρά συντονισμένων ενεργειών στις δυο χώρες (...) τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες για να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και στις δυο πλευρές των συνόρων», κατά την ανακοίνωση.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης βρίσκονταν χθες στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο προσπάθειας να αποφευχθεί να γίνει πραγματικότητα η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα μεξικανικά προϊόντα από την Τρίτη 4η Μαρτίου.

«Δώρο στον Τραμπ»

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τις εκδόσεις ως «δώρο» στον Τραμπ. Ο αμερικανός ηγέτης είπε ότι θα διατάξει δασμούς 25% σε όλα τα μεξικανικά προϊόντα, λόγω αυτού που η κυβέρνησή του θεωρεί ανεπαρκή την πρόοδο στη μείωση των θανάτων από φαιντανύλη και των μεταναστευτικών ροών.

Οι δασμοί θα σηματοδοτήσουν ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα για την εξαρτώμενη από το εμπόριο οικονομία του Μεξικού, η οποία στέλνει το 80% των εξαγωγών της σε αγοραστές από τις ΗΠΑ.

Αμερικανική πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε ότι η μαζική έκδοση έδειξε «καλή πίστη» από την κυβέρνηση του Μεξικού.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν οι Μεξικανοί αξιωματούχοι ακολούθησαν επίσημες διαδικασίες έκδοσης ή αν επέλεξαν να παρακάμψουν τυχόν νομικές ή διπλωματικές απαιτήσεις.

Στη δήλωσή της που επιβεβαιώνει την παράδοση, η μεξικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση μόνο ως «μεταγραφή».

Δύο ύποπτοι πρώην αρχηγοί της υπερ-βίαιης συμμορίας Zetas συμπεριλήφθηκαν επίσης στην ομάδα - ο Miguel Angel Trevino Morales, γνωστός ως Z-40, και ο Oscar Omar Trevino Morales, γνωστός ως Z-42.

Είναι γνωστοί για τις πρωτοποριακές ιδιαίτερα αιματηρές τακτικές στους μακροχρόνιους «πολέμους» ναρκωτικών του Μεξικού, όπως η «διάλυση» των αντιπάλων σε οξύ.

Ο δικηγόρος των Trevino, Χουάν Μανουέλ Ντελγκάδο, είπε στο Reuters ότι δεν είχε επίσημα ειδοποιηθεί για την αποστολή τους εκτός χώρας.

Ο Oscar Omar Trevino Morales, γνωστός ως Z-42

Ο αμερικανός πρόεδρος πάντως, επιβεβαίωσε χθες πως συνεχίζει να έχει πρόθεση να τιμωρήσει το Μεξικό και τον Καναδά, παρότι έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη χώρα του, επικαλούμενος τη «μάστιγα» των ναρκωτικών που συνεχίζουν να φθάνουν «καταρρακτωδώς» στις ΗΠΑ από τα δυο γειτονικά κράτη, όπως υποστήριξε μέσω Truth Social.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.