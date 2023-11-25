Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Δεκάδες χιλιάδες Βρετανοί βγήκαν και πάλι σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους και να ζητήσουν τη μόνιμη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πορεία ξεκίνησε το μεσημέρι από την Παρκ Λέιν με προορισμό το Γουάιτχολ.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε τον βομβαρδισμό της Γάζας» ή «Τέλος στην πολιορκία».

«Ως Άραβας, μουσουλμάνος και άνθρωπος, είμαι εδώ και να υπερασπιστώ τους Παλαιστίνιους και το δικαίωμά τους να ζουν, να ανασαίνουν, να είναι ελεύθεροι», είπε ένας 24χρονος διαδηλωτής, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας. «Η κατάληψη της Γάζας πρέπει να τελειώσει, θέλουμε πραγματική εκεχειρία, όχι μόνο μια τετραήμερη παύση», πρόσθεσε.

Ο Γκρέιαμ Φουρντ, 56 ετών, δήλωσε συγκλονισμένος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση αυτές οι φιλειρηνικές πορείες που διεξάγονται κάθε εβδομάδα από τα μέσα Οκτωβρίου. Η μέχρι πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν τις είχε χαρακτηρίσει «πορείες μίσους».

Περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο για τη διαφύλαξη της τάξης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι ένας άνδρας που κρατούσε ένα πλακάτ με ναζιστικά σύμβολα συνελήφθη στην αρχή της διαδήλωσης.

Μια πορεία κατά του αντισημιτισμού θα γίνει αύριο Κυριακή στο Λονδίνο, με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Εκστρατεία Κατά του Αντισημιτισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

