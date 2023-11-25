Τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί μεταξύ των απελευθερωθέντων ομήρων της Χαμάς

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ανέφερε απόψε ότι τέσσερις εκ των 24 ομήρων που απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς έχουν γερμανική υπηκοότητα.

«Είμαι απίστευτα ανακουφισμένη που απελευθερώθηκαν 24 όμηροι (που κρατούνταν) στη Λωρίδα της Γάζας – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Γερμανών – και που ένας πατέρας, ύστερα από 49 ημέρες κόλασης και απίστευτου φόβου, μπορεί επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά τις δυο μικρές κόρες του και τη σύζυγό του», είπε η Μπέρμποκ σε συνεδρίαση του κόμματός της. «Η απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, ιδίως των Γερμανών, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», σημείωσε στη συνεδρίαση των Πρασίνων.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ είχε διευκρινίσει πως οι 24 όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος. Διευκρίνισε πως ορισμένοι από τους 13 Ισραηλινούς έχουν διπλή υπηκοότητα.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας επεσήμανε πως το Βερολίνο αναγνωρίζει τα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας. «Η ανακωχή πρέπει να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να διασφαλιστεί πως ο λαός της Γάζας θα λάβει ζωτικής σημασίας αγαθά, όπως φάρμακα, τρόφιμα, νερό κ.ά.», τόνισε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Για «κόλαση επί γης» έκανε λόγο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, περιγράφοντας την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

