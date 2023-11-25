Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν για «συνεργασία» με το Ισραήλ

Παλαιστίνιοι μαχητές στη Δυτική Όχθη είπαν σήμερα ότι εκτέλεσαν δύο άνδρες τους οποίους κατηγορούν ότι συνεργάζονταν με τις ισραηλινές αρχές και κρέμασαν τα πτώματα «ως προειδοποίηση».

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ταξιαρχίες Τουλκάρεμ, μια ομάδα που έχει την έδρα της στην ομώνυμη πόλη και συνδέεται με τη Φάταχ, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ασυλία για κανέναν πληροφοριοδότη ή προδότη, είμαστε σε επιφυλακή και θα τον κάνουμε να λογοδοτήσει».

Σε βίντεο που ανάρτησαν οι Ταξιαρχίες Τουλκάρεμ στο Telegram ένας άνδρες φαίνεται να ομολογεί ότι συνεργάζεται με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας και δίνει λεπτομέρειες της δράσης του. Σε άλλα πλάνα, που το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει, δύο πτώματα κρέμονται από έναν τοίχο και μια κολόνα του ηλεκτρικού, μπροστά σε ένα εξαγριωμένο πλήθος.

Οι Ταξιαρχίες έδωσαν διορία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου σε όσους συνεργάζονταν με τις ισραηλινές αρχές να εμφανιστούν και να μετανοήσουν.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια παλαιστινιακή οργάνωση, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επικρίνει τις εξωδικαστικές εκτελέσεις αλλά προσθέτει ότι οι ισραηλινές αρχές ευθύνονται για τη στρατολόγηση Παλαιστίνιων πρακτόρων.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα σχόλιο από την Παλαιστινιακή Αρχή και τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.