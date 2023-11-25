Απελευθερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η δεύτερη ομάδα των Ισραηλινών ομήρων καθώς και αλλοδαοπών από την Χαμάς στο πλαίσιο της εφαρμογή της εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μετά από μια πολύωρη καθυστέρηση που φάνηκε να απειλεί ακόμα και την επιβίωσή της.

Οι 13 Ισραηλινοί όμηροι και οι 4 αλλοδαποί πολίτες, όλοι τους Ταϊλανδοί, έχουν παραδοθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όπως ανακοίνωσε το Κατάρ.

Οι συνολικά 17 όμηροι και όχι 20 όπως είχε αναφερθεί αρχικά, είναι καθ’ οδόν για τη Ράφα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Εμιράτου, την ώρα που τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν πλάνα από τα οχήματα που τους μετέφεραν στη μεθοριακή διάβαση.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή τηλεόραση, οι απελευθερωθέντες όμηροι έχουν ήδη περάσει στην Αίγυπτο.

Με βάση πληροφορίες που ελήφθησαν από τον Ερυθρό Σταυρό, οι όμηροι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς το πέρασμα της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι.

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום, החטופים בדרכם למעבר רפיח בשטח רצועת עזה. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 25, 2023

Νωρίτερα, μία αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων και ενός λεωφορείου από την Αίγυπτο κινήθηκε επί της διαδρομής για να παραλάβει από τον Ερυθρό Σταυρό του Ισραηλινούς ομήρους, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο CNN το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Η συνοδεία κατευθύνθηκε από την αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα προς την πλευρά της Γάζας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «σημαντική πρόοδος» στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις καθυστερήσεις της Χαμάς.

«Η προσπάθεια επιστροφής των ομήρων είναι ηθικό καθήκον μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το εκπληρώσουμε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο», είπε ο Χαγκάρι σε βραδινή συνέντευξη Τύπου. «Η προσπάθεια απόψε προχωρά και θα ενημερώσουμε τις οικογένειες και το κοινό όταν γίνουν πράγματα. Απαιτείται υπομονή» τόνισε αλλά σημείωσε ότι «τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να συμβεί».

Η Χαμάς υποστήριξε πως για την πολύωρη καθυστέρηση αιτία ήταν μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους όρους της συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι θα αποφυλακιστούν επίσης 39 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων είναι 33 ανήλικοι και έξι γυναίκες. Οι Ισραηλινοί όμηροι που θα απελευθερωθούν είναι οκτώ παιδιά και πέντε γυναίκες, διευκρίνισε σε άλλη ανάρτησή του.

بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الاتفاق. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

Αργά απόψε, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με πρωτοβουλία του τελευταίου, με τον οποίο συζήτησε «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός». Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν συνομίλησε με τον εμίρη και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τα πιθανά εμπόδια στην υλοποίηση της συμφωνίας και τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι μετά το τηλεφώνημα ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ότι η απελευθέρωση των ομήρων προχωρά και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κάνει ενέργειες για να τους παραλάβει.

Στον «αέρα» για ώρες η συμφωνία εκεχειρίας

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων όταν η Χαμάς καθυστέρησε να προχωρήσει στην παράδοσή τους, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προειδοποιούσε ότι αν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν και πάλι επιχειρήσεις.

