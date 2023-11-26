Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως συνολικά 248 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφθασαν στη Λωρίδα της Γάζας αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή της Χαμάς και του Ισραήλ, εκ των οποίων 61 μετέφεραν ιατρικό υλικό, τρόφιμα και νερό στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Ένδεκα ασθενοφόρα, τρία λεωφορεία και όχημα με καρότσα παραδόθηκαν στο νοσοκομείο Ας Σίφα, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, για να βοηθηθεί στην εσπευσμένη απομάκρυνση ασθενών, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η δομή υγείας αυτή ήταν το κυριότερο κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας· το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το διαψεύδει.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η εκεχειρία, τόσο περισσότερη βοήθεια θα μπορέσουν να παραδώσουν ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε το OCHA, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην παλαιστινιακή και στην αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε πως καλωσορίζει «την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων» χθες Σάββατο κι επανέλαβε την έκκλησή της να υπάρξει «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», ενώ εξέφρασε την «ελπίδα» ότι «η αποφυλάκιση περισσότερων παλαιστινίων φυλακισμένων θα ανακουφίσει τις οικογένειές τους».

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι αφέθηκαν ελεύθερα 39 πρόσωπα με παλαιστινιακή εθνικότητα, μετά την απελευθέρωση από τη Χαμάς, η οποία κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, κάπου είκοσι ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Η συμφωνία Ισραήλ/Χαμάς προβλέπει, τουλάχιστον στη θεωρία, 4ήμερη ανακωχή, την απελευθέρωση 50 ομήρων και την αποφυλάκιση 150 κρατουμένων. Η ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, επιτρέπει επίσης βάσει όσων συμφωνήθηκαν να διανεμηθούν ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Εδώ κι εβδομάδες, ο ΟΗΕ, διεθνείς ΜΚΟ και αρκετές πρωτεύουσες ζητούσαν να υπάρξει παύση των μαχών ή κατάπαυση του πυρός για να μπορέσει να διανεμηθεί κατεπειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, ενώ άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ, η ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, βομβάρδιζε ακατάπαυστα τον μικρό παλαιστινιακό θύλακο ως την Παρασκευή —την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή—, ενώ εξαπέλυσε χερσαία επιχείρηση την 27η Οκτωβρίου.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 15.000 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους τουλάχιστον 6.150 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.