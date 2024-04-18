Η Τζόρτζια Μελόνι στις 100 προσωπικότητες του πλανήτη με μεγαλύτερη επιρροή, σύμφωνα με το Time

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Time, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τΤζόρτζια Μελόνι συγκαταλέγεται στις 100 προσωπικότητες του πλανήτη, με μεγαλύτερη επιρροή.

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι το 2022, όταν η Μελόνι κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, "πολλοί σχολιαστές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το ακροδεξιό κόμμα της και το πώς θα επηρέαζε την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο".

"Μετά από δύο χρόνια, παραμένει δημοφιλής όχι μόνο στην Ιταλία, όπου η δημοτικότητά της είναι του 41%, παρά την ισχνή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και μεταξύ των ηγετών της Δύσης, πολλοί από τους οποίους ενθαρρύνθηκαν από την στήριξη της Μελόνι προς την Ουκρανία", προσθέτει το Time.

Το περιοδικό, τέλος, αναφέρεται και στις κριτικές που η Τζόρτζια Μελόνι δέχεται στην Ιταλία, "όπου την κατηγορούν ότι φλερτάρει πολιτικά με την άκρα δεξιά, για την έλλειψη πλήρους αναγνώρισης των ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγαριών και για τους αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την υποδοχή των μεταναστών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.