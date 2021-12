Δεν είναι πάρτι αυτό που φαίνεται σε φωτογραφία να δείχνει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και περισσότερους από 12 ανθρώπους να πίνουν κρασί στον κήπο της κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ πέρυσι στη διάρκεια λοκντάουν, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του Ντόμινικ Ράαμπ.

Η φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε από την βρετανική εφημερίδα Guardian, δείχνει τον Τζόνσον μαζί με την σύζυγό του Κάρι, η οποία φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της τον τότε νεογέννητο γιο τους, και άλλους δύο ανθρώπους να κάθονται σε τραπέζι με τυριά και κρασί σε βεράντα του κήπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

