Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε τις πρώτες πρωινές ώψρες πύραυλο κρουζ κατά πλοίων επιφανείας που εκτοξεύθηκε από περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), αναφέρει ότι ο πύραυλος είχε στόχο το USS Laboon —αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ— που έπλεε στον νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

