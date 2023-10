Δεκάδες εκατομμύρια παιδιά ξεριζωμένα εξαιτίας κλιματικών καταστροφών - «Καμπανάκι» της UNICEF στη διεθνή κοινότητα Κόσμος 07:22, 06.10.2023 linkedin

Για τα παιδιά «που αναγκάζονται να φύγουν, η φοβία και οι επιπλοκές εξαιτίας τέτοιων καταστροφών μπορεί να είναι ισοπεδωτικές» καθώς καταλαμβάνονται από «μεγάλη ανησυχία»