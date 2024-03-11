Αϊτή: Σε «κατάσταση πολιορκίας» η πρωτεύουσά της – Εσπευσμένη απομάκρυνση Ευρωπαίων και Αμερικανών διπλωματών

Καθώς στην αϊτινή πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς συνεχίζει να μαίνεται η βία των συμμοριών, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως απομάκρυναν εσπευσμένα μέρος του προσωπικού της πρεσβείας τους, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, που απομάκρυνε εσπευσμένα τον πρεσβευτή της καθώς και μέλη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε πως απομάκρυνε μέρος των διπλωματών της πρεσβείας και ενίσχυσε τις ομάδες που είναι επιφορτισμένες με την ασφάλειά της. «Η επιδείνωση της βίας των συμμοριών σε συνοικίες κοντινές στην αμερικανική πρεσβεία και στο αεροδρόμιο οδήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αποφασίσει την αποχώρηση» του προσωπικού η παρουσία του οποίου δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητη, εξήγησε χθες εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Η Γερμανία ανακοίνωσε πως έλαβε παρόμοιο μέτρο. «Εξαιτίας της πολύ τεταμένης κατάστασης ασφαλείας στην Αϊτή, ο πρεσβευτής της Γερμανίας και ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην Πορτ-ο-Πρενς αναχώρησαν (...) για τη Δομινικανή Δημοκρατία μαζί με αντιπροσώπους της αποστολής της ΕΕ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως θα εργάζονται από το Σάντο Ντομίνγκο «μέχρι νεοτέρας διαταγής».

Η Πορτ-ο-Πρενς έχει μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε αστυνομικούς και βαριά οπλισμένες συμμορίες, που επιτίθενται σε στρατηγικές τοποθεσίες, ανάμεσά τους το προεδρικό μέγαρο, αστυνομικά τμήματα και φυλακές.

Η κλιμάκωση της κρίσης καταγράφεται απόντος του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, που οι συμμορίες απαιτούν να παραιτηθεί, όπως και μερίδα του πληθυσμού.

Η πόλη «βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας», προειδοποιούσε το Σάββατο ο Φιλίπ Μπρανσά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Χάσαμε όλα όσα είχαμε. Χάσαμε τις οικογένειές μας», είπε ο Ρεζινάλντ Μπρίστολ, κάτοικος της πρωτεύουσας της Αϊτινής.

Οι Αρχές κήρυξαν πριν από μια εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δυτικό νομό της χώρας, που συμπεριλαμβάνει την πρωτεύουσα, κι ανακοίνωσαν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, που όμως δύσκολα θα μπορούσαν να εφαρμόσουν.

Μπροστά στην έξαρση της βίας, η κοινότητα των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM) συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο σήμερα στην Τζαμάικα, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Καναδά και του ΟΗΕ.

Διεθνής αντίδραση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε τον περασμένο Οκτώβριο την ανάπτυξη πολυεθνικής οπλισμένης δύναμης υπό την ηγεσία της Κένυας για να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία, όμως η αποστολή καθυστερεί.

Ο αϊτινός de facto πρωθυπουργός υπέγραψε στις αρχές του μήνα συμφωνία στο Ναϊρόμπι για να αναπτυχθούν οι κενυάτες αστυνομικοί και έκτοτε προσπαθεί να επιστρέψει στη χώρα του. Κατά τις τελευταίες πληροφορίες παραμένει αποκλεισμένος στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική περιοχή στην Καραϊβική.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και ο κενυάτης πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο συνομίλησαν για την κρίση και υπογράμμισαν τη «δέσμευσή τους» στην ανάπτυξη της δύναμης, που θα επιστρέψει να «δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην Αϊτή, που δεν έχει ούτε πρόεδρο, ούτε κοινοβούλιο, έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016 και ο Αριέλ Ανρί, ο οποίος είχε ονομαστεί πρωθυπουργός από τον πρόεδρο Ζοβενέλ Μοΐζ μερικές ημέρες προτού δολοφονηθεί το 2021, επρόκειτο θεωρητικά να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στις αρχές Φεβρουαρίου.

Κλειστές δημόσιες υπηρεσίες

Εξαιτίας του κύματος βίας στην πρωτεύουσα, η πρεσβεία των ΗΠΑ περιορίζει τη δραστηριότητά της, ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση διπλωματών έγινε κατά τη διάρκεια τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή με ελικόπτερα, σύμφωνα με κατοίκους.

«Όλα τα μέλη του προσωπικού που απομακρύνθηκαν εργάζονται για την αμερικανική κυβέρνηση», είπε αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας πως αντιστρόφως, μεταφέρθηκαν στην Πορτ-ο-Πρενς ομάδες ασφαλείας για να ενισχυθούν τα μέτρα στην πρεσβεία.

Υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και σχολεία στην πρωτεύουσα έχουν κλείσει εδώ και μέρες, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, εγείροντας ανησυχία για τον εφοδιασμό του πληθυσμού της φτωχότερης χώρας του δυτικού ημισφαιρίου.

Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς «νοσοκομεία δέχθηκαν επιθέσεις από συμμορίες που ανάγκασαν να φύγουν το ιατρικό προσωπικό και οι ασθενείς», μη εξαιρουμένων ακόμη και «νεογέννητων», σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

Ο πάπας Φραγκίσκος είπε χθες πως παρακολουθεί «με ανησυχία και οδύνη» τη «σοβαρή κρίση», καλώντας «όλα» τα μέρη να εργαστούν για την ειρήνη.

Κατά υπολογισμούς του ΔΟΜ, 362.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι μισοί και πλέον είναι παιδιά, είναι βίαια εκτοπισμένοι, αριθμός που αυξήθηκε αλματωδώς (+15%) από την αρχή της χρονιάς.

«Από χθες βράδυ δεν έχουμε μπορέσει να κοιμηθούμε. Έχουμε τραπεί σε φυγή (...) χωρίς να ξέρουμε πού να πάμε», είπε συμβασιούχος του δημοσίου η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της.

Μόνη αχτίδα ελπίδας: πέντε άνθρωποι που είχαν απαχθεί στην Πορτ-ο-Πρενς τον Φεβρουάριο, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη του κλήρου, απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε η καθολική εκκλησία χθες, καλώντας να απελευθερωθούν άλλοι δύο άνθρωποι που παραμένουν υπό ομηρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.