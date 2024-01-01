Μετά από 52 χρόνια στο θρόνο, η Μαργκρέτε Β' της Δανίας, η μακροβιότερη μονάρχης της Ευρώπης, δήλωσε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αιφνιδιάζοντας πολλούς, την πρόθεσή της να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στις 14 Ιανουαρίου. Ως εκ τούτου, ο γιος της Πρίγκιπας Φρειδερίκος είναι εκείνος που θα ανέβει στο θρόνο, ως βασιλιάς Φρέντερικ X.

Στην ετήσια ομιλία της η 83χρονη βασίλισσα αποφάσισε να ανακοινώσει την παραίτησή της διαβεβαιώνοντας όμως τον λαό της Δανίας ότι είναι η σωστή επιλογή. Όπως εξήγησε, κατέληξε σε αυτή την απόφαση λόγω της επιδείνωσης της υγείας της.

As of January 14th 2024, the Australian born Mary Elizabeth Donaldson will become Queen of Denmark pic.twitter.com/5ucyqqjLwQ — Royal Central (@RoyalCentral) December 31, 2023

Δήλωσε ότι μετά την επέμβαση στην πλάτη της στις αρχές του 2023, άρχισε να «σκέφτεται το μέλλον» και πότε να παραδώσει τις υποχρεώσεις του στέμματος στον γιο της. Όπως είπε, ήξερε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει το βήμα.

«Αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στις 14 Ιανουαρίου 2024 - 52 χρόνια αφότου διαδέχτηκα τον αγαπημένο μου πατέρα - θα παραιτηθώ από Βασίλισσα της Δανίας. Αφήνω τον θρόνο στον γιο μου τον διάδοχο του θρόνου Φρειδερίκο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο διάδοχος της Δανίας Φρειδερίκος

Ο μελλοντικός βασιλιάς της Δανίας, ένας επαναστατημένος έφηβος που μετατράπηκε σε οικογενειάρχη με κλιματική συνείδηση, είναι η ενσάρκωση της χαλαρής, φιλελεύθερης μοναρχίας της χώρας.

Παθιασμένος με το περιβάλλον, ο πρίγκιπας Φρέντερικ έχει διακριτικά επιβληθεί στη σκιά της εξαιρετικά δημοφιλούς μητέρας του, της βασίλισσας Μαργκρέτε II, υπερασπιζόμενος τη Δανία και την προσπάθειά της να βρει λύσεις για την κλιματική κρίση.

«Όταν έρθει η ώρα, θα οδηγήσω το πλοίο», δήλωσε ο ίδιος το 2022. «Θα σας ακολουθήσω, όπως ακολουθήσατε τον πατέρα σας στην ηγεσία του θεσμού 1.000 ετών», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Φρέντερικ, απευθυνόμενος στη μητέρα του. Και μετά τη συγκλονιστική ανακοίνωση της μητέρας του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι σκοπεύει να παραιτηθεί στις αρχές του 2024, σύντομα θα έχει την ευκαιρία του.

Crown Prince Frederik: the former party prince who will be Denmark’s next king https://t.co/6dFyYIboI8 pic.twitter.com/qprVLv4xFg — Guardian Weekly (@guardianweekly) December 31, 2023

«Δεν ήταν ακριβώς επαναστάτης, αλλά ως παιδί και νέος άνδρας, ένιωθε πολύ άβολα με την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και τη γνώση ότι επρόκειτο να γίνει βασιλιάς», δήλωσε η Gitte Redder, ειδικός στη βασιλική οικογένεια της Δανίας. «Απέκτησε αυτοπεποίθηση μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 20», δήλωσε στο AFP.

Ο Φρέντερικ δυσανασχετούσε με τους γονείς του που τον παραμέλησαν καθώς εκπλήρωναν τις βασιλικές τους υποχρεώσεις. Αναζήτησε παρηγοριά στα γρήγορα αυτοκίνητα και θεωρήθηκε ένας κακομαθημένος πρίγκιπας των πάρτι στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Αλλά η άποψη αυτή άρχισε να αλλάζει αφότου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους το 1995, ο πρώτος Δανός βασιλικός που ολοκλήρωσε πανεπιστημιακές σπουδές. Η φοίτησή του στο πανεπιστήμιο περιελάμβανε και ένα πέρασμα από το Χάρβαρντ των ΗΠΑ, όπου είχε εγγραφεί με το ψευδώνυμο Frederik Henriksen.

Το ψεύτικο επώνυμο ήταν μια νύξη προς τον πατέρα του, τον Γάλλο διπλωμάτη Henri de Monpezat, ο οποίος έγινε πρίγκιπας πρόξενος Henrik όταν παντρεύτηκε τη Μαργκρέτε. Αλλά ο Φρέντερικ -που μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά- άρχισε πραγματικά να ωριμάζει στον ρόλο του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στους τρεις κλάδους του στρατού της Δανίας.

Ο πρίγκιπας υπηρέτησε στο Σώμα Βατραχανθρώπων του Πολεμικού Ναυτικού -όπου είχε το παρατσούκλι «Pingo»- ένας από τους μόλις τέσσερις από τους 300 νεοσύλλεκτους που πέρασαν όλες τις εξετάσεις το 1995. Το 2000, έλαβε μέρος σε μια τετράμηνη αποστολή σκι, 3.500 χιλιομέτρων στη Γροιλανδία.

Η παράτολμη πλευρά του τον έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο μετά από ατυχήματα με έλκηθρο και σκούτερ, αλλά η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί, ενισχυμένη από το Royal Run, ετήσιους αγώνες σε όλη τη Δανία που ξεκίνησε το 2018.

«Είναι αθλητής, παρακολουθεί συναυλίες και ποδοσφαιρικούς αγώνες, γεγονός που τον καθιστά ακόμη πιο προσιτό από τη μητέρα του», δήλωσε ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Redder.

«Δεν θέλω να κλειστώ σε ένα φρούριο. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου, ένα ανθρώπινο ον», είχε πει κάποτε, επιμένοντας ότι θα επιμείνει σε αυτό ακόμη και μετά την ανάληψη του θρόνου.

Γνώρισε τη σύζυγό του, Mary Donaldson, μια Αυστραλή δικηγόρο, σε ένα μπαρ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000. Προσπάθησαν να δώσουν στα τέσσερα παιδιά τους μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή, στέλνοντάς τα κυρίως σε κρατικά σχολεία.

Το ζευγάρι, δήλωσε ο ιστορικός Sebastian Olden-Jørgensen, είναι «άνθρωποι μοντέρνοι, αφυπνισμένοι, λάτρεις της ποπ μουσικής, της σύγχρονης τέχνης και του αθλητισμού, οι οποίοι συμβαδίζουν με την εποχή τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

