Η 28η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP28) που διεξάγεται στο Ντουμπάι είναι η «τελευταία ευκαιρία» για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, προειδοποίησε απόψε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζον Κέρι.

«Αυτή είναι η τελευταία COP που θα έχουμε την ευκαιρία να διατηρήσουμε ζωντανό τον στόχο του 1,5°C», είπε ο Τζον Κέρι στους εκπροσώπους που συζητούν επί ενός σχεδίου συμφωνίας που πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το οποίο πολλές χώρες χαρακτηρίζουν «ανεπαρκές» λόγω της έλλειψης δεσμευτικών επιλογών για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Η COP28 είναι στα πρόθυρα πλήρους αποτυχίας», σχολίασε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Αλ Γκορ, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ακτιβιστής για την κλιματική αλλαγή.

