Η διαταγή μέσω του ασυρμάτου ήταν ξεκάθαρη: Συλλάβετε τον διοικητή και σκοτώστε τους άλλους.

New investigation from @npwcnn:



Radio communications intercepted by Ukraine and obtained exclusively by CNN appear to capture Russian orders to execute surrendering Ukrainian troops - in violation of international law.https://t.co/bvr5wcHxr1 May 21, 2025

Η ανατριχιαστική συνομιλία μέσω ασυρμάτου έγινε μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων. Μάλιστα, Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν περαιτέρω στοιχεία ότι οι Ρώσοι ανώτεροι διατάζουν στρατιώτες να εκτελέσουν τα ουκρανικά στρατεύματα που έχουν παραδοθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όπως αναφέρει το CNN.

Οι επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου που έχουν υποκλαπεί από την Ουκρανία και έλαβε το CNN από έναν ουκρανικό αξιωματούχο πληροφοριών, φαίνεται να «ταιριάζουν» με πλάνα από drone μιας ύποπτης εκτέλεσης από Ρώσους στρατιώτες στην ανατολική περιοχή Ζαπορίζια στην Ουκρανία τον περασμένο Νοέμβριο. Το βίντεο δείχνει έξι στρατιώτες να κείτονται μπρούμυτα στο έδαφος, με τουλάχιστον δύο να πυροβολούνται και έναν άλλο να απομακρύνεται.

Δορυφορικές εικόνες της περιοχής Νοβοδαριβκα, στη Ζαπορίζια, που λήφθηκαν από τη Maxar Technologies τον Οκτώβριο του 2024 δείχνουν πεδία παρόμοια, με βλάστηση, δέντρα και κρατήρες όπως αυτά που είναι ορατά στο βίντεο από drone.

Αυτοί οι θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα από τους Ουκρανούς εισαγγελείς, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα στιγμιότυπο του βίντεο από drone στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει για την έρευνα είπε ότι οι ίδιες οι υποκλοπές συνομιλιών που είχε το CNN εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις δολοφονίες.

Το CNN δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες συνομιλίες ή να επιβεβαιώσει ότι οι επικοινωνίες συνδέονταν άμεσα με τα πλάνα του drone, αλλά ένας ειδικός που ανέλυσε τα αρχεία ήχου είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν παραποιηθεί.

Ένας ερευνητής των Ηνωμένων Εθνών και ένας δυτικός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών είπε στο CNN ότι οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου και τα πλάνα από drone είχαν παρόμοια στοιχεία με άλλες περιπτώσεις ρωσικών δυνάμεων που φέρεται να εκτέλεσαν παραδοθέντα ουκρανικά στρατεύματα.

Ο Morris Tidball-Binz, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, είπε ότι οι ραδιοφωνικές εκπομπές και τα πλάνα από drone υποδηλώνουν τη δολοφονία στρατιωτών που έχουν παραδοθεί από ρωσικές δυνάμεις, όπως έχει αναφερθεί από τον ΟΗΕ.

Ο Tidball-Binz, ο οποίος έχει ερευνήσει παρόμοιες ύποπτες εκτελέσεις, χαρακτήρισε τέτοια περιστατικά «σοβαρές παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να εγκριθεί μόνο από τις ανώτατες Αρχές στη Ρωσία.

«Δεν θα συνέβαιναν με τέτοιους αριθμούς και συχνότητα χωρίς εντολές –ή τουλάχιστον τη συγκατάθεση– από (τους) ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, που στη Ρωσία σημαίνει την Προεδρία», είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στο αίτημα του CNN να σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως αρνηθεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και επέμειναν ότι η Ρωσία μεταχειρίζεται τους αιχμαλώτους πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

