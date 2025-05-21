Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δήλωσε σήμερα ότι ρωσικό πλοίο του σκιώδους στόλου πραγματοποίησε ύποπτους ελιγμούς στη Βαλτική, στην περιοχή του ενεργειακού καλωδίου που συνδέει την Πολωνία με την Σουηδία.

«Επειτα από αποτελεσματική επέμβαση του στρατού μας, το πλοίο κατευθύνθηκε προς ένα από τα ρωσικά λιμάνια», έκανε γνωστό μέσω του Χ ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο υπουργός Αμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη χθες.

Η PSE, η διαχειρίστρια του πολωνικού ενεργειακού δικτύου, ανακοίνωσε ότι το καλώδιο λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.