Νέα μεγάλα και αποφασιστικά βήματα με σκοπό την απομόνωση της Μόσχας, αναμένεται να ζητήσει η Ουκρανία από την ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διστάζει και έχει αποσυρθεί από την επιβολή νέων αυστηρότερων ποινών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters αναμένεται να ζητήσει μεταξύ άλλων την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και την επιβολή κυρώσεων σε ορισμένους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Μια μη δημοσιευμένη ουκρανική Λευκή Βίβλος που πρόκειται να παρουσιαστεί στην ΕΕ καλεί τα 27μέλη να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική και ανεξάρτητη θέση σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της Ουάσινγκτον.

Ανάμεσα στις 40 σελίδες με τις συστάσεις υπάρχουν και ορισμένες εκκλήσεις για την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα επιταχύνει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ από άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις και την αποστολή τους στην Ουκρανία. Όσοι υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσαν στη συνέχεια να ζητήσουν αποζημίωση από τη Ρωσία.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει μια σειρά από βήματα για να επιβάλει τις κυρώσεις της πιο δυναμικά πέρα ​​από το έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης ξένων εταιρειών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της για να βοηθήσουν τη Ρωσία, και «την εισαγωγή δευτερογενών κυρώσεων σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου».

Η Λευκή Βίβλος καλεί επίσης την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης περισσότερων κανόνων πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων αντί για κυρώσεις, ώστε να αποτρέψει τα μεμονωμένα κράτη μέλη από το να μπλοκάρουν μέτρα που διαφορετικά απαιτούν ομοφωνία.

Σημειώνεται ότι ΕΕ και Βρετανία επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας την Τρίτη, λέγοντας ότι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η Ουάσινγκτον θα συμμετάσχει. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι συζητούν ανοιχτά τρόπους με τους οποίους μπορούν να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα εάν η Ουάσινγκτον δεν είναι πλέον διατεθειμένη να συμμετάσχει.

«Να καταλύσουμε την ΕΕ»

Δημόσια, η Ουκρανία προσπάθησε να αποφύγει οποιαδήποτε υπόνοια κριτικής προς την Ουάσινγκτον από τότε που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε επικριτικά σχόλια από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Η Λευκή Βίβλος για τις κυρώσεις τονίζει τις «άνευ προηγουμένου» κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ μέχρι στιγμής και τονίζει τις δυνατότητές τους να κάνουν περισσότερα. Περιλαμβάνει επίσης μια αυστηρή αξιολόγηση της δέσμευσης της κυβέρνησης Τραμπ στις προσπάθειες συντονισμού μέχρι στιγμής.

«Σήμερα, στην πράξη, η Ουάσινγκτον έχει παύσει να συμμετέχει σε σχεδόν όλες τις διακυβερνητικές πλατφόρμες που επικεντρώνονται στις κυρώσεις και τον έλεγχο των εξαγωγών», ανέφερε.

Η Ουάσινγκτον είχε επιβραδύνει το έργο της ομάδας παρακολούθησης για την επιβολή ανώτατων ορίων τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, διέλυσε μια ομοσπονδιακή ομάδα εργασίας που επικεντρωνόταν στη δίωξη παραβιάσεων κυρώσεων και μετέφερε σημαντικό αριθμό εμπειρογνωμόνων σε θέματα κυρώσεων σε άλλους τομείς, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι είχαν καταρτιστεί δύο δυνητικά σημαντικά πακέτα κυρώσεων των ΗΠΑ - ένα από την κυβέρνηση και ένα άλλο από τον φιλο-Τραμπ γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ - αλλά ότι ήταν «αβέβαιο» εάν ο Τραμπ θα υπογράψει κάποιο από αυτά.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ είχε επιβραδύνει τον ρυθμό των οικονομικών αντιμέτρων και του πολυμερούς συντονισμού, αλλά «δεν θα πρέπει να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσει την πίεση των κυρώσεων», ανέφερε.

«Αντίθετα, θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης για να αναλάβει ηγετικό ρόλο η ΕΕ σε αυτόν τον τομέα».

