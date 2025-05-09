Το Κίεβο ελπίζει ότι το ειδικό δικαστήριο που θα αναλάβει να δικάσει τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, «θα οδηγήσει στην καταδίκη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε σήμερα από τη Λβιβ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα, με από συνάντηση με του Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

Στη συνάντηση η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, έδωσαν το πράσινο φως για τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου αρμόδιου να κρίνει τα «εγκλήματα επίθεσης» που έχει διαπράξει η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας καθώς και αντιπροσωπείες από 35 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε την αρχή ότι η τιμωρία είναι αναπόφευκτη για όλους, συμπεριλαμβανομένου (...) του Ρώσου προέδρου», δήλωσε ο Σιμπίχα. «Αυτό το δικαστήριο συγκροτείται για να επιβάλει τις αρμόζουσες ποινές στο μέλλον», πρόσθεσε.

Το ειδικό δικαστήριο για τα «εγκλήματα επίθεσης» --εισβολή, στρατιωτική κατοχή ή προσάρτηση με τη χρήση βίας και αποκλεισμός λιμανιών ή ακτών—θα εργάζεται παράλληλα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) το οποίο έχει ήδη εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον του Πούτιν και άλλων Ρώσων αξιωματούχων.

Παράλληλα ο Σιμπίχα δήλωσε πως ο Πούτιν «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να «μονοπωλεί» τη μνήμη της νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα που η Μόσχα γιορτάζει την 80ή επέτειο από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πούτιν «μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του τον αυτοαποκαλούμενο νικητή, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να μονοπωλεί τη νίκη», τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε «τη γενναιότητα» των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον χιλιάδων στρατιωτικών και περίπου 20 ξένων ηγετών που είχαν συγκεντρωθεί στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Ο Πούτιν για μία ακόμη φορά έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου και της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

