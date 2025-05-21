Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον μιας αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Δείτε βίντεο:

💢 Israeli forces opened fire to intimidate a foreign diplomatic delegation arriving at Jenin refugee camp in the occupied West Bank



🚷 The shooting aimed to scare the 35 diplomats and block their entry, a Palestinian official said https://t.co/zO5bsBb8Ka pic.twitter.com/jj9IpNaAhf — Anadolu English (@anadoluagency) May 21, 2025

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3 — Clash Report (@clashreport) May 21, 2025

🚨BREAKING: The Israeli army opened fire directly at a European diplomatic delegation—including ambassadors—while they were visiting Jenin in the West Bank.



This comes just one day after the UK and France announced their determination to recognize the Palestinian state. pic.twitter.com/q92QUZtbjV — Ihab Hassan (@IhabHassane) May 21, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι «ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης αυτών των πληροφοριών».

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

Το Times of Israel ανέφερε πως οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα από το εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η αντιπροσωπεία περιελάμβανε διπλωμάτες από πολυάριθμες χώρες.

To Ισραήλ επιβεβαίωσε το επεισόδιο και προκειμένου να δικιαολογήσει την αντίδραση των στρατιωτών του IDF, δήλωσε ότι η διπλωματική αποστολή μπήκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

