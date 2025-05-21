Λίγες μόνο ώρες αφού η ΕΕ ενέκρινε το νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, με στόχο τον σκιώδη στόλο της Μόσχας, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα πλοία της που χρησιμοποιούν τη Βαλτική Θάλασσα με όλα τα διαθέσιμα μέτρα.

Αναφερόμενος στη «αποτυχημένη» απόπειρα της Εσθονίας να συλλάβει τάνκερ στην περιοχή περασμένη Πέμπτη - και ερωτηθείς τι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία για να προστατεύσει τα ναυτιλιακά της συμφέροντα στη Βαλτική από αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε «εχθρική πράξη» από την ΕΕ και τη Βρετανία - ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα μπορεί να απαντήσει με σκληρές ενέργειες εάν χρειαστεί.

«Όπως έδειξαν τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με την απόπειρα πειρατικής επίθεσης σε ένα από τα τάνκερ, η Ρωσία κατέδειξε ότι είναι ικανή να ανταπαντήσει αρκετά σκληρά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» στη διάθεσή της στο μέλλον για να απαντήσει σε τέτοια περιστατικά μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και είχε μεγάλο εύρος επιλογών απάντησης για να επιλέξει.

Την περασμένη Πέμπτη το Ταλίν δήλωσε πως η Μόσχα έστειλε για λίγο ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα στη διάρκεια προσπάθειας της Εσθονίας να σταματήσει ένα δεξαμενόπλοιο, για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι αποτελεί τμήμα ενός «σκιώδους στόλου» που παρακάμπτει τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία.

Η Ρωσία συνέλαβε στη συνέχεια, την Κυριακή, ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο σε ρωσικά χωρικά ύδατα αφού είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Εσθονίας, όπως μετέδωσε χθες η εσθονική δημόσια ραδιοτηλεόραση ERR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

