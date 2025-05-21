Η 33χρονη Ενάς Αμπού Ντάκα κρατά στην αγκαλιά της την επτά μηνών κόρη της, Νιβίν σε μια αυτοσχέδια σκηνή στο προσφυγικό στρατόπεδο αλ-Σάτι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το μικροσκοπικό κορίτσι γεννήθηκε με καρδιοπάθεια, εν μέσω του πολέμου, και πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην Ιορδανία. Ωστόσο, εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, οι ιορδανικές Αρχές την επέστρεψαν στη Γάζα.

In a makeshift tent in al-Shati refugee camp, in the north of the Gaza Strip, 33-year-old Enas Abu Daqqa holds her tiny baby daughter Niveen in her arms. A fan hums constantly behind her to break the morning heat.https://t.co/vVB8HUneI2 May 21, 2025

Η Ενάς σοκαρίστηκε: «Φύγαμε εν μέσω εκεχειρίας. Πώς μας στέλνουν πίσω όταν ο πόλεμος συνεχίζεται;» διερωτάται η μητέρα.

Η Ενάς βρίσκεται τώρα ξανά με τον σύζυγό της και τα παιδιά της στη Γάζα. Λένε ότι η Νιβίν δεν ολοκλήρωσε τη θεραπεία της πριν την στείλουν πίσω και ανησυχούν ότι η κατάστασή της θα μπορούσε να επιδεινωθεί.

«Η κόρη μου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατό της», λέει η Ενάς. «Έχει καρδιακή νόσο. Μερικές φορές παθαίνει κρίσεις και γίνεται μπλε. Δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει σε μια σκηνή.»

Όπως αναφέρει το BBC, η Νιβίν ήταν ένα από τα 29 βαριά άρρωστα παιδιά από τη Γάζα που μεταφέρθηκαν στην Ιορδανία τον Μάρτιο, με πρωτοβουλία του βασιλιά Αμπντάλα. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε ισχύ προσωρινή εκεχειρία. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και άρχισε να αναρρώνει. Όμως, δύο εβδομάδες αργότερα, η εκεχειρία κατέρρευσε και ο πόλεμος επέστρεψε δριμύτερος. Στις 12 Μαΐου, η Ενάς ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι επρόκειτο να επιστρέψει την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Η Ιορδανία υποστηρίζει πως τα παιδιά που επέστρεψαν ήταν σε καλή κατάσταση όσον αφορά την υγεία τους. Σημείωσαν μάλιστα ότι ήταν ξεκάθαρες από την αρχή σχετικά με την πρόθεση τους να στείλουν τα παιδιά πίσω μόλις γίνουν καλύτερα, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν απαραίτητο «για υλικοτεχνικούς και πολιτικούς λόγους».Όπως εξηγεί το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, σκοπός είναι να αποφευχθεί η μόνιμη απομάκρυνση Παλαιστινίων από τα εδάφη τους, ενώ έτσι ανοίγουν θέσεις για να μεταφερθούν νέα άρρωστα παιδιά από τη Γάζα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας στη Γάζα από την πλευρά τους το αμφισβητούν. Υποστηρίζουν πως τα παιδιά εξακολουθούν να χρειάζονται ιατρική φροντίδα και πως η επιστροφή τους στον πόλεμο θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο.

