British Airways: Χάος με τις πτήσεις - Πολύωρες καθυστερήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Η αεροπορική εταιρεία δίνει μάχη για να αποκαταστήσει τα συστήματα σχεδίου πτήσης, αφήνοντας τις χριστουγεννιάτικες διακοπές πολλών σε αναμονή

Η British Airways απολογήθηκε στους πελάτες της αφού αντιμετώπισε «ένα τεχνικό πρόβλημα» με τα συστήματα προγραμματισμού πτήσεων, που επηρεάζει τις τελευταίες ώρες τις πτήσεις της παγκοσμίως.



Σε ανακοίνωσή της η BA ανέφερε: «Αντιμετωπίζουμε καθυστερήσεις σε ορισμένες από τις πτήσεις μας λόγω τεχνικού προβλήματος στον προγραμματισμό των πτήσεων. Λυπούμαστε για τη διακοπή του ταξιδιού των πελατών μας, διερευνούμε το πρόβλημα, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν το συντομότερο δυνατό».



Σε προηγούμενη δήλωση της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε κατηγορήσει έναν "τρίτο προμηθευτή σχεδιασμού" για την κατάσταση.

🚨#BREAKING: Entire British airways computer system is down affecting every flight



📌#UnitedStates| #USA



All of British airways flights are currently grounded as their computer system is down affecting all flights worldwide and no flights can take off or can file a flight plan pic.twitter.com/4dWMU4KKg5 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 20, 2022

Το θέμα ήρθε για πρώτη φορά στο φως, όταν οι επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ «επιστρατεύτηκαν» στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αγανακτισμένοι με τις καθυστερήσεις και την έλλειψη πληροφοριών από το προσωπικό της BA που είχαν αντιμετωπίσει, με πολλούς πελάτες να δηλώνουν ότι είχαν καθυστερήσει για ώρες.



Ένας επιβάτης έγραψε στο Twitter. «Όλες οι πτήσεις της British Airways καθηλώθηκαν λόγω σφάλματος στο σύστημα χαρτογράφησης πτήσεων και τώρα έχουμε πολλαπλούς συναγερμούς σε αναχωρήσεις».



Ένας άλλος είπε: "Ο πιλότος της πτήσης μας, της British Airways, μόλις μας ενημέρωσε ότι οι υπολογιστές της πτήσης ήταν εκτός λειτουργίας για δύο ώρες παγκοσμίως και κανένα αεροπλάνο BA δεν μπορεί να υποβάλει σχέδιο πτήσης."

All fun & games at JFK. All @British_Airways flights grounded due to an issue with their flight mapping system & now we have multiple alarms going off in departures 😭 pic.twitter.com/GPiDhHmZh0 — Emily Lewis (@lou_lou_505) December 20, 2022



Η BA παρ’ ολ’ αυτά είχε διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι τα τεχνικά ζητήματα δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις τρέχουσες πτήσεις.



Ένας άλλος επιβάτης παραπονέθηκε για την αβεβαιότητα της κατάστασης: "Μεσάνυχτα και δεν μπορούμε να πάμε σε ξενοδοχείο, γιατί η ΒΑ δεν θα ακυρώσει επίσημα την πτήση. Δεν ξέρουμε με σιγουριά αν και πότε θα φύγει η πτήση και υπάρχει ένα αεροπλάνο γεμάτο κόσμο που πέταξε από το Κέιμαν."

After waiting 4 hours… Staff telling us #BritishAirways flight 202 from BOS is cancelled, other staff saying it isn’t?! we have now left the gate and TSA won’t let us back in while BA staff all scratch their heads. How is this a business!?! @British_Airways @SkyNews @BBCNews pic.twitter.com/6HTDOB89GJ — Jazzyjazzman (@Jazzyjazzman1) December 20, 2022

Η BA είναι γνωστή για τα προβλήματα με τα συστήματα πληροφορικής της. Μια σειρά αστοχιών τα τελευταία χρόνια, έχουν βλάψει τη φήμη της εταιρείας και την ανάκαμψή της από την πανδημία COVID-19.



Η τελευταία ήρθε τον Μάρτιο και προκάλεσε καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Χίθροου του Λονδίνου.



After waiting 4 hours… Staff telling us #BritishAirways flight 202 from BOS is cancelled, other staff saying it isn’t?! we have now left the gate and TSA won’t let us back in while BA staff all scratch their heads. How is this a business!?! @British_Airways @SkyNews @BBCNews pic.twitter.com/6HTDOB89GJ — Jazzyjazzman (@Jazzyjazzman1) December 20, 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.