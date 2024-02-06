Το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί σωστά η πόρτα του Boeing 737 Max της Alaska Airlines η οποία αποκολλήθηκε κατά την διάρκεια της πτήσης από το Πόρτλαντ του Όρεγκον προς το Οντάριο της Καλιφόρνια με αποτέλεσμα ο πιλότος να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση, δίνει μια νέα έκθεση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ δημοσίευσε τα πρώτα ευρήματα από την έρευνά του για το περιστατικό στο αεροσκάφος της Alaska Airlines. Όπως αναφέρει τα τέσσερα μπουλόνια που προορίζονταν να κλειδώσουν την αχρησιμοποίητη πόρτα στην άτρακτο φαίνονταν να λείπουν.

Το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης 2182 της Alaska Airlines στις 5 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την πόρτα που αποκολλήθηκε εντοπίστηκαν χαλαρά μπουλόνια και σε αεροπλάνα της United Airlines με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διευρυμένη έρευνα για τυχόν κατασκευαστικά λάθη στα Boeing 737 Max.

