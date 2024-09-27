Boeing: Προβλήματα στα πεντάλ τροχδρόμησης των 737 Max - Μπορεί να «κολλήσουν»

Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τα αεροσκάφη 737 Max της Boeing, μετά τα δύο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα - το 2018 της Lion Air με 189 επιβαίνοντες και το 2019 της Ethiopian Airlines με 257 επιβαίνοντες – και την αποκόλληση πόρτας που έπεσε από ένα ολοκαίνουργιο αεροπλάνο 737 Max κατά τη διάρκεια πτήσης που εκτελούσε η Alaska Airlines.

Η Γερουσία ξεκίνησε έρευνα για την ασφάλεια των αεροσκαφών τον Ιανουάριο του 2024 και από τότε βγαίνουν στο φως ανησυχητικά συμπεράσματα.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έρχονται από ερευνητές ασφαλείας που έκαναν χθες «επείγουσες» συστάσεις στην Boeing και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το ΑΡ, οι εμπειρογνώμες διαπίστωσαν ότι τα πεντάλ που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για να κατευθύνουν τα αεροσκάφη 737 Max στους διαδρόμους προσγείωσης και απογειώσεις μπορεί να «κολλήσουν» από διαρροή υγρασίας στο σύστημα πηδαλίου, η οποία μπορεί να παγώσει και μπλοκάρει τα πεντάλ.

Η Collins Aerospace, ένας προμηθευτής Boeing, διαπίστωσε ότι ένα σφραγισμένο ρουλεμάν είχε συναρμολογηθεί εσφαλμένα στους ενεργοποιητές των πηδαλίων που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για να παραμένουν στο κέντρο του διαδρόμου, μετά την προσγείωση.

Η εταιρία είπε στην Boeing ότι το ελαττωματικό εξάρτημα επηρέασε τουλάχιστον 353 ενεργοποιητές που είχαν εγκατασταθεί σε ορισμένα τζετ Max και παλαιότερα 737, σύμφωνα με το NTSB.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) εξέδωσε τις συστάσεις την Πέμπτη μετά την έρευνά του για ένα περιστατικό νωρίτερα αυτό το έτος που αφορούσε ένα αεροπλάνο της United Airlines.

Η FAA είπε ότι η United είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ που επηρεάζεται από τις συστάσεις και πιστεύει ότι τα εξαρτήματα που είναι επιρρεπή σε εμπλοκή δε χρησιμοποιούνται πλέον.

Την ίδια ώρα, περίπου 30.000 εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Boeing σε Σιάτλ και Πόρτλαντ όπου παράγοντα τα 737 MAX και άλλα τζετ, αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία, ενώ η εταιρεία παλεύει με τα χρονοδιαγράμματα, τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις και το αυξανόμενο χρέος.

Τον Αύγουστο του 2024, δύο εργάτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε όταν εξερράγη ένας τροχός κατά την αφαίρεσή του από ένα αεροσκάφος Boeing στις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αεροπλάνων της εταιρείας Delta Air Lines, στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτφιλντ-Τζάκσον, στην Ατλάντα.

