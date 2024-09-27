Πολεμικό και διπλωματικό πόκερ στη Μέση Ανατολή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η πρώτη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση απέτυχε. Το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας τριών εβδομάδων που κατατέθηκε από επτά δυτικά κράτη και τρία αραβικά.

Όπως καταγράφει το βρετανικό Sky News, δυτικοί διπλωμάτες κατηγορούν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πως παίζει διπλό παιχνίδι, τονίζοντας ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες συμφώνησε να αποδεχθεί την πρόταση για εκεχειρία, αλλά δημοσίως έκανε ακριβώς το αντίθετο.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει με όλη του τη δύναμη τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο ίδιος, αφότου το αεροσκάφος του προσγειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που διακρινόταν μέχρι νωρίς το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) άρχισε γρήγορα να θαμπώνει και όσοι διπλωμάτες – ακόμη και από χώρες που κρατούν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας με τον Λίβανο και το Ιράν - μιλούσαν για κατάπαυση του πυρός «εντός των επόμενων ωρών» σιώπησαν.

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον Βορρά» τόνισε μέσω στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ αποτυπώνοντας τον θυμό που γεννήθηκε πίσω στο Ισραήλ σε επίπεδο υπουργών.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η εμπιστοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον στενό τους σύμμαχο, Ισραήλ, δέχθηκε ακόμη ένα χτύπημα. Τώρα το βλέμμα όλων στρέφεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και, αναμένεται να ανοίξει, έστω, κάποια από τα χαρτιά του φωτίζοντας περαιτέρω (;) τις προθέσεις της χώρας του.

Προς το παρόν η ρητορική των παικτών σε αυτή την πολεμική αρένα αντανακλάται στη στρατιωτική τους δράση, η οποία και ολοένα κλιμακώνεται. Ενδεικτική είναι η νέα τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος επανέλαβε ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν την αλληλουχία των επιχειρήσεών τους εστιάζοντας «στην εξόντωση των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, τη διάλυση της επιθετικής της υποδομής και την καταστροφή των ρουκετών και των πυραύλων της». Όπως σημείωσε δε «οι αποστολές μας εν όψει είναι ξεκάθαρες κι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών κατοίκων πίσω στις εστίες τους στον Βορρά».

Είχε προηγηθεί η εξόντωση ενός ακόμη διοικητή της Χεζμπολάχ, υπεύθυνου μονάδας drones έπειτα από χτύπημα ακριβείας στα νότια της Βηρυτού. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου 92 άνθρωποι σκοτώνονται την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, το Ισραήλ έπληξε περίπου 220 στόχους της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τονίζει ότι το Παρίσι αντιτίθεται ο Λίβανος να γίνει η νέα Γάζα και απευθύνει εκ νέου έκκληση για εκεχειρία, προσθέτοντας πως θα ήταν λάθος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην αποδεχθεί τη συμφωνία για κατάπαυση.

Κατά το βρετανικό δίκτυο BBC στο περιθώριο των εργασιών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες προκειμένου η πρόταση αυτή να παραμείνει… ζωντανή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνομιλούν με ισραηλινούς ομολόγους τους. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, συναντάται με τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ενώ ο Λευκός Οίκος απαντά στη θύελλα αντιδράσεων που έφερε στο Ισραήλ η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, των G7 αλλά και των αραβικών κρατών για κατάπαυση του πυρός. Ειδικότερα, η Καρίν Ζαν Πιερ επεσήμανε ότι αυτή κατατέθηκε «σε συντονισμό» με την ισραηλινή ηγεσία - και άρα δεν αποτελούσε έκπληξη – ενώ συμφωνήθηκε με την προσδοκία το Ισραήλ να τη λάβει σοβαρά υπόψιν του.

Το βλέμμα στρέφεται στον υπό πίεση – και στο εσωτερικό αλλά και τη διεθνή σκηνή – Νετανιάχου, ο οποίος μπορεί να είπε «συνεχίζουμε», αλλά – τουλάχιστον – δεν απέκλεισε μία μελλοντική συμφωνία. Πέρσι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης εξηγούσε πώς μία ιστορική συμφωνία του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή. Είχε επαναλάβει μάλιστα τη λέξη ειρήνη 42 φορές παρουσιάζοντας ακόμη και χάρτη με τίτλο «η νέα Μέση Ανατολή». Σήμερα η Μέση Ανατολή έχει αλλάξει αλλά θα αρκεί να πει κανείς τη λέξη ειρήνη μόνο μία φορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.