Ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας Ελέν έφθασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) πάνω από το έδαφος στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC). Ο κυβερνήτης DeSantis ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει ήδη πεθάνει καθώς μια πινακίδα έπεσε σε δρόμο.
Ο DeSantis προέτρεψε τους ανθρώπους να μην ταξιδεύουν, λέγοντας ότι "οι δρόμοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι" και ότι είναι "πολύ, πολύ επικίνδυνο".
Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Alamo της Τζόρτζια σε ανεμοστρόβιλο που σχετίζεται με το σύστημα καταιγίδας από τον τυφώνα Helene, δήλωσε στο CNN η δήμαρχος της πόλης.
Το Alamo βρίσκεται λίγο πάνω από 75 μίλια έξω από το Macon της Τζόρτζια.
Hurricane Helene about make— World life (@seautocure) September 27, 2024
landfall moving 24 miles per hour towards Tallahassee at a cat 4 possible cat 5 prayers to those in the Big Bend, Appalachia Bay areas and in the path we are still getting winds of 130-150 miles per hour.
Not much to slow this down until after… pic.twitter.com/oYUHmralie
As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations. #WeAreTGH #StormWatch pic.twitter.com/papsd6oPg2— Tampa General Hospital (@TGHCares) September 27, 2024
Κίνδυνος για επιπλέον θανάτους
Ο κυβερνήτης DeSantis δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν «επιπλέον» θάνατοι στην πολιτεία καθώς η καταιγίδα προχωρά.
«Όταν οι κάτοικοι της Φλόριντα ξυπνήσουν αύριο το πρωί, θα ξυπνήσουμε σε μια κατάσταση όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιπλέον απώλειες ζωής», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Και σίγουρα, θα υπάρξει απώλεια περιουσίας».
Σημείωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση του αντίκτυπου του τυφώνα ακόμα, επειδή είναι νύχτα στη Φλόριντα.
«Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ίδιος.
«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του (κυκλώνα) Ελέν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το NHC.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα
Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα μετά την έλευση του τυφώνα Helene αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με την PowerOutage.US.
Σύμφωνα με την PowerOutage.US είναι χωρίς ρεύμα οι εξής:
- Φλόριντα: 1.036.553
- Γεωργία 46.040
- Βόρεια Καρολίνα: 12.427
- Βιρτζίνια: 7.221
- Νότια Καρολίνα: 5.540
Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.
This is what a 15 ft storm surge from Cat 4 Hurricane #Ian looked like in #FortMyers. Now, the NHC predicts #Helene could strengthen to a Cat 4 (115 kn winds before landfall), potentially bringing storm surges of:— Dr. Mona Hemmati (@HemmatiMona) September 25, 2024
15-20 ft: Carrabelle to Suwannee River, FL
10-15 ft: Apalachicola… pic.twitter.com/UiivD9kA9Z
WILD: Man in Tampa, FL is broadcasting live from his living room, showing the aftermath of Hurricane Helene. pic.twitter.com/0u57hnKc7U— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) September 27, 2024
I’m STUNNED they have not closed the Howard Frankland Bridge in Tampa Bay.— Jeff Butera (@BayNews9Jeff) September 26, 2024
This was the live look at 3:21 with the chop from #HurricaneHelene
Please stay off the bridge! pic.twitter.com/5ZlK5AJSYW
