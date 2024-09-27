Ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας Ελέν έφθασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) πάνω από το έδαφος στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC). Ο κυβερνήτης DeSantis ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει ήδη πεθάνει καθώς μια πινακίδα έπεσε σε δρόμο.

Ο DeSantis προέτρεψε τους ανθρώπους να μην ταξιδεύουν, λέγοντας ότι "οι δρόμοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι" και ότι είναι "πολύ, πολύ επικίνδυνο".

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Alamo της Τζόρτζια σε ανεμοστρόβιλο που σχετίζεται με το σύστημα καταιγίδας από τον τυφώνα Helene, δήλωσε στο CNN η δήμαρχος της πόλης.

Το Alamo βρίσκεται λίγο πάνω από 75 μίλια έξω από το Macon της Τζόρτζια.

Hurricane Helene about make

landfall moving 24 miles per hour towards Tallahassee at a cat 4 possible cat 5 prayers to those in the Big Bend, Appalachia Bay areas and in the path we are still getting winds of 130-150 miles per hour.





As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations.

Κίνδυνος για επιπλέον θανάτους

Ο κυβερνήτης DeSantis δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν «επιπλέον» θάνατοι στην πολιτεία καθώς η καταιγίδα προχωρά.

«Όταν οι κάτοικοι της Φλόριντα ξυπνήσουν αύριο το πρωί, θα ξυπνήσουμε σε μια κατάσταση όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιπλέον απώλειες ζωής», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Και σίγουρα, θα υπάρξει απώλεια περιουσίας».

Σημείωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση του αντίκτυπου του τυφώνα ακόμα, επειδή είναι νύχτα στη Φλόριντα.

«Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ίδιος.

«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του (κυκλώνα) Ελέν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το NHC.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα μετά την έλευση του τυφώνα Helene αργά το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με την PowerOutage.US.

Σύμφωνα με την PowerOutage.US είναι χωρίς ρεύμα οι εξής:

Φλόριντα: 1.036.553

Γεωργία 46.040

Βόρεια Καρολίνα: 12.427

Βιρτζίνια: 7.221

Νότια Καρολίνα: 5.540

Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

This is what a 15 ft storm surge from Cat 4 Hurricane #Ian looked like in #FortMyers. Now, the NHC predicts #Helene could strengthen to a Cat 4 (115 kn winds before landfall), potentially bringing storm surges of:



15-20 ft: Carrabelle to Suwannee River, FL

10-15 ft: Apalachicola…

WILD: Man in Tampa, FL is broadcasting live from his living room, showing the aftermath of Hurricane Helene.

I'm STUNNED they have not closed the Howard Frankland Bridge in Tampa Bay.



This was the live look at 3:21 with the chop from #HurricaneHelene



Please stay off the bridge!

Πηγή: skai.gr

