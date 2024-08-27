Δύο εργάτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε όταν εξερράγη ένας τροχός κατά την αφαίρεσή του από ένα αεροσκάφος Boeing στις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αεροπλάνων της εταιρείας Delta Air Lines, στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτφιλντ-Τζάκσον, στην Ατλάντα.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί προς το παρόν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WSB-TV, ένας εργαζόμενος στη Delta και ένας συμβασιούχος σκοτώθηκαν.

Ο τραυματίας είναι επίσης υπάλληλος της Delta.

Το κανάλι FOX 5 Atlanta, επικαλούμενο τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.com, μετέδωσε ότι το αεροσκάφος Boeing 757-200 είχε φτάσει στην Ατλάντα από το Λας Βέγκας της Νεβάδας λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Χάρτσφιλντ-Τζάκσον δεν επηρεάστηκε.

🔴 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘



Pneu de um Boeing 757 explode durante manutenção no aeroporto de Atlanta, matando 2 funcionários da Delta. pic.twitter.com/leBmrBC0gS — Jornal do X (@JornaldoX) August 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

