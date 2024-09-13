Με ποσοστό 96% περίπου 30.000 εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Boeing στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία, ενώ η εταιρεία παλεύει με τα χρονοδιαγράμματα, τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις και το αυξανόμενο χρέος.

Η πρώτη απεργία των εργαζομένων μετά το 2008 ξεκινά, λίγες εβδομάδες αφού ανέλαβε καθήκοντα η νέα διευθύνουσα σύμβουλος Κέλι Όρτμπεργκ, για να αποκαταστήσει το πληγωμένο γόητρο της εταιρείας που δέχτηκε μεγάλο πλήγμα μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά και ειδικά μετά τη συντριβή αεροπλάνου 737 MAX jet τον Ιανουάριο.

Τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Μηχανολόγων και Εργατών Αεροδιαστημικής (IAM) ψήφισαν σε ποσοστό 96% υπέρ της απεργίας και το 94,6% υπέρ της απόρριψης της μισθολογικής σύμβασης που πρότεινε η εταιρεία, της πρώτης μετά από 16 χρόνια.

Η Boeing δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η σύμβαση που προτείνει η εταιρεία περιλαμβάνει γενική αύξηση μισθών κατά 25%, μπόνους 3.000 δολάρια και δέσμευση για την κατασκευή του επόμενου εμπορικού τζετ της Boeing στην περιοχή του Σιάτλ, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός των τεσσάρων ετών που θα διαρκέσει η σύμβαση.

Αν και η ηγεσία του συνδικάτου συνέστησε να γίνει δεκτή η πρόταση της εταιρείας, πολλοί εργαζόμενοι εξοργίστηκαν, ζητώντας αυξήσεις 40%, ενώ διαμαρτύρονται για το μπόνους που δεν δόθηκε την περασμένη χρονιά.

Η μετοχή της Boeing έκλεισε με άνοδο 0,9% χθες πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Φέτος η μετοχή έχει χάσει συνολικά το 36% της αξίας της λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια και το χρέος 60 δισ. δολαρίων.

Η διάρκεια της απεργίας δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εκτιμάται ότι μια απεργία 50 ημερών θα μπορούσε να κοστίσει στην Boeing περίπου 3 έως 3,5 δισ. δολάρια.

Η τελευταία απεργία των εργαζομένων της Boeing το 2008 έκλεισε τα εργοστάσια για 52 ημέρες ενώ χάνονταν 100 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

