Η κυβέρνηση στο Περού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως πρόκειται να αναπτύξει τις ένοπλες δυνάμεις σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας, για να ενισχύσουν την αστυνομία στον αγώνα εναντίον των εκβιάσεων από το οργανωμένο έγκλημα που έχει θύματα εργαζόμενους στις μεταφορές, έπειτα από άνευ προηγουμένου απεργιακή κινητοποίηση απασχολούμενων στον τομέα αυτόν στη Λίμα.

Το μέτρο αποτελεί την «αντίδραση του περουβιανού κράτους για να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα, που απειλεί την ασφάλεια και την ευημερία μας», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Περουβιανός υπουργός Άμυνας Ουάλτερ Αστουδίγιο.

Αποφασίστηκε μετά την άνευ προηγουμένου απεργία των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, για να καταγγελθούν οι εκβιάσεις του οργανωμένου εγκλήματος, μετά τις πρόσφατες δολοφονίες τριών οδηγών λεωφορείων.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 60 ημέρες σε 11 διαμερίσματα όπου είναι συγκεντρωμένο το 60% των κατοίκων της πρωτεύουσας. Στη Λίμα ζουν κάπου δέκα εκατομμύρια άνθρωποι.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στην πόλη και στο γειτονικό λιμάνι Καγιάο.

Κάπου 3.000 οχήματα δεν κινήθηκαν για 24 ώρες σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και του Καγιάο, σύμφωνα με συνδικάτο εργαζομένων του τομέα των συγκοινωνιών ANITRA.

«Αυτή η εγκληματική μάστιγα δεν σταματά να χειροτερεύει. Δεν μπορούμε άλλο να αντιστεκόμαστε στους εκφοβισμούς», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρτίν Βαλεριάνο, ο πρόεδρός του.

Συλλογικοί φορείς οδηγών μοτοταξί συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια αναγκάστηκαν έτσι να αναστείλουν τις παραδόσεις, καθώς δεν υπήρχαν μέσα μεταφοράς για πολλούς μαθητές, φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές αναμονής από τις πρώτες πρωινές ώρες σε στάσεις λεωφορείων και σταθμούς του μετρό.

«Έρχομαι από την Πουέντε Πιέδρα (βόρεια Λίμα), δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω τι θα κάνω, πώς θα πάω στη δουλειά», έλεγε η Μέρι Μεντόσα, 51 ετών.

Διαδηλωτές έκαναν πορεία ως το κέντρο, κάποιοι κρατώντας ομοιώματα φέρετρων από χαρτόνι και πλακάτ με συνθήματα όπως «όχι άλλοι νεκροί εργαζόμενοι στις μεταφορές» ή «όχι στους εκβιασμούς».

Στη Λίμα και στην Καγιάο λειτουργούν περίπου 470 εταιρείες μεταφορών και «εκτιμάμε πως τουλάχιστον 50 από αυτές υφίστανται εκβιάσεις», σημείωσε ο κ. Βαλεριάνο.

Συμμορίες απαιτούν ποσά ως ακόμη και 50.000 σόλες (περίπου 12.000 ευρώ) τον μήνα από κάθε επιχείρηση εν είδει «προστασίας». Όταν αρνούνται, ανοίγουν πυρ εναντίον λεωφορείων - είτε μεταφέρουν επιβάτες, είτε όχι. Από τον Ιανουάριο, έχουν διαπραχθεί 14 επιθέσεις αυτής της φύσης και έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις οδηγοί, σύμφωνα με τον κ. Βαλεριάνο.

«Πάμε για δουλειά και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σπίτι εξαιτίας του κύματος ανασφάλειας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου έγιναν 14.220 καταγγελίες για εκβιάσεις στο Περού. Όλο το 2023, έγιναν 22.294 μηνύσεις για υποθέσεις αυτής της φύσης. Ωστόσο πολλά θύματα δεν κάνουν καταγγελία στις αρχές, εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστούν αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

