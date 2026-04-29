Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα από τα θύματα στο Golders Green του Λονδίνου να δέχεται επίθεση με μαχαίρι σε στάση λεωφορείου.

First footage of the London stabbing attack. The attacker identified and targeted Jewish victims. pic.twitter.com/ZhAZshXWpA April 29, 2026

Δύο Βρετανοεβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο, ανακοίνωσε η ομάδα περιφρούρησης της κοινότητας Shomrim, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον τραυματισμό δύο ανδρών με μαχαίρι σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.



Stabbing attack in Goldes Green London.



2 jews we're stabbed. pic.twitter.com/WunSYfCY76 — Charlie Ztuker (@CharlieZtuker) April 29, 2026



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος επιχείρησε επίσης να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

«Εξειδικευμένοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας και συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες και τυχόν διασυνδέσεις με τρομοκρατία», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ-αρχιφύλακας Λουκ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι «οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.





Πηγή: skai.gr

