Μερτς: Καλή η σχέση μου με τον Τραμπ, αλλά υποφέρουμε από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε την Τετάρτη ότι έχει καλή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στη σκιά των αιχμηρών αναφορών του ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Από τη δική μου οπτική γωνία, η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ παραμένει καλή, είναι καλή όσο ποτέ. Απλώς είχα αμφιβολίες εξ αρχής για το τι ξεκίνησε με τον πόλεμο στο Ιράν. Γι' αυτό το ξεκαθάρισα», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

«Στη Γερμανία και την Ευρώπη υποφέρουμε από τις συνέπειες, όπως το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον ενεργειακό μας εφοδιασμό και τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομική μας απόδοση», επισήμανε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον και το Βερολίνο συνομιλούν μεταξύ τους.

Τη Δευτέρα, ο Μερτς δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δει «ποια στρατηγική διέξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια - ή πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται».

Την Τρίτη, ο Τραμπ απάντησε, επέκρινε τον Μερτς για τη στάση του λέγοντας ότι ο Γερμανός καγκελάριος «δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει».



