Χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη, με τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας να καταγράφουν άνοδο περίπου 25% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών προστέθηκαν περίπου 100 επιπλέον δρομολόγια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 500 για σήμερα, Παρασκευή.

Κυριότεροι προορισμοί για τους Θεσσαλονικείς είναι η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρρες και τα νησιά του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τη Χαλκιδική. Πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν προς εξοχικές κατοικίες ή τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για το τριήμερο.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 16:00 έως τις 22:00, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

