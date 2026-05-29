Σημαντική αύξηση 12,8% (λόγω των τιμών του πετρελαίου) σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 30,4%.
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,9%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.
