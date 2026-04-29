Λονδίνο: 2 Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν έξω από συναγωγή - Ανακοίνωσε σύλληψη ο δήμαρχος

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο όπου τον περασμένο μήνα σημειώθηκε εμπρησμός ασθενοφόρων - Ο ύποπτος συνελήφθη.

UPDATE: 15:18
Συναγωγή

Δύο Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν την Τετάρτη έξω από μια συναγωγή στο Λονδίνο.

Η οργάνωση έκτακτης ανάγκης Shomrim ανέφερε στο X ότι ένας άνδρας εθεάθη να τρέχει στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν του βόρειου Λονδίνου κραδαίνοντας ένα μαχαίρι.

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο όπου τον περασμένο μήνα σημειώθηκε εμπρησμός ασθενοφόρων.

Ο ύποπτος συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε και ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν. 

Στην περιοχή της επίθεσης έχουν στηθεί αστυνομικά οδοφράγματα και υπάρχει έντονη παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ χαρακτήρισε την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν «εξαιρετικά ανησυχητική».

Μιλώντας μόλις στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε ανάλογα αδικήματα». 

