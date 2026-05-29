Με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης ενώπιον επιτροπής της Bundestag, η οποία διερευνούσε την υπόθεση του αποτυχημένου σχεδίου εισαγωγής διοδίων σε γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, θα δικαστεί ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Αντρέας Σόιερ (CSU). Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες.

Η εισαγωγή διοδίων για τα αυτοκίνητα από το εξωτερικό που κινούνται στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους υπήρξε μία εκ των βασικών πολιτικών της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) που συγκυβερνούσε το 2018 με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπό την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.

Τον Ιούνιο του 2019 το σχέδιο, έπειτα από προσφυγή της Αυστρίας, κρίθηκε παράνομο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς συνιστούσε διάκριση σε βάρος των ξένων οδηγών και εγκαταλείφθηκε, για να συσταθεί κατόπιν κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή με αντικείμενο τη διερεύνηση ενδεχόμενων σφαλμάτων του υπουργού Μεταφορών Αντρέας Σόιερ.

Η βασική κριτική της επιτροπής, η οποία ολοκλήρωσε το έργο της το καλοκαίρι του 2021, αφορούσε το γεγονός ότι ο κ. Σόιερ είχε συνάψει συμβάσεις με φορέα εκμετάλλευσης διοδίων ήδη από το τέλος του 2018, ενώ εκκρεμούσε ακόμη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Κατά την εξέτασή τους από την επιτροπή, τόσο ο Αντρέας Σόιερ όσο και ο υφυπουργός του, ο Γκέρχαρντ Σουλτς, φέρονται να προέβησαν σε «σκοπίμως ψευδείς δηλώσεις». Όταν ερωτήθηκαν από μέλη του κοινοβουλίου σχετικά με το εάν οι φορείς εκμετάλλευσης είχαν προτείνει σε συνάντηση στις 29 Νοεμβρίου 2018 να αναβάλουν την υπογραφή των συμβάσεων μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, φέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να δήλωσαν «αντιθέτως προς την πραγματική τους ανάμνηση, ότι δεν μπορούσαν να θυμηθούν τέτοια πρόταση αναβολής».

Στις αρχές του 2022 η Εισαγγελία του Βερολίνου ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σε βάρος των δύο πολιτικών, καθώς είχαν προηγηθεί σχετικές μηνύσεις ιδιωτών, επειδή το κράτος αναγκάστηκε να καταβάλει 243 εκατομμύρια ευρώ στις εταιρίες εκμετάλλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

